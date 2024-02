Essen Ronaldo und Mbappé kommen nach NRW. Während der EM 2024 schlagen einige Nationalmannschaften ihre Zelte in NRW auf. Eine Übersicht:

Klosterhof lautet der unscheinbare Name der Straße, in welcher sich das Hotel-Residence Klosterpforte befindet. Am Rande des Teutoburger Waldes erstreckt sich die Anlage über 180.000 Quadratmeter - und wird im Juni einen der bekanntesten Fußballer der Welt beherbergen: Cristiano Ronaldo und die portugiesische Nationalmannschaft residieren während der Europameisterschaft 2024 in Marienfeld und reisen von dort aus zu ihren Vorrundenspielen nach Leipzig, Dortmund und Gelsenkirchen.

Am 14. Juni eröffnet das DFB-Team die Heim-EM mit dem Auftaktspiel gegen Schottland. Während die Gastgeber ihr Quartier bei Hauptsponsor Adidas in Herzogenaurach beziehen werden, verschlägt es nicht nur Ronaldo und Co nach NRW. Gemäß den Richtlinien der Uefa beziehen die Nationalmannschaften mindestens fünf Tage vor dem ersten Spiel ihre Quartiere.

Französisches Team bezieht EM-Quartier in Bad Lippspringe

Mit dem französischen Team um Kylian Mbappé wird ein zweiter Superstar der Fußballszene anreisen. Les Bleus wohnen während des Turniers im Best Western Premier Park Hotel & Spa in Bad Lippspringe. Die drei Vorrundenspiele bestreiten Mbappé und seine Mitspieler in Düsseldorf, Leipzig und Dortmund.

Albaner reisen von Kaiserau aus zu ihren EM-Spielen

Im SportCentrum Kaiserau in Kamen, Sitz des Fußball- und Leichtathletik-Verbands Westfalen (FLVW), hat sich die albanische Mannschaft eingemietet. Mit Blick auf die Spielorte in Dortmund, Hamburg und Düsseldorf eine logistisch kluge Entscheidung.

Im Golfhotel Vesper in Wuppertal steht den slowenischen Fußballer zwischen ihren EM-Spielen ein umfangreiches Sportangebot zur Verfügung. Von dort aus geht es zu Spielen nach Stuttgart, München und Köln.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport