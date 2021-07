EM 2021, Schiedsrichter: Wer pfeift das Finale?

Essen Das Finale der EM 2021 wird am Sonntag gespielt. England trifft auf Italien. Welcher Schiedsrichter pfeift das große Spiel in London?

Am Sonntag ist es so weit. Endlich. Das EM-Finale zwischen England und Italien wird gespielt. Im Wembley-Stadion. Und angepfiffen wird die Partie vom niederländischen Schiedsrichter Björn Kuipers.

Videobeweis bei der EM: Schiedsrichter Björn Kuipers schaut sich eine Szene noch einmal auf dem Bildschirm an.

Björn Kuipers leitet also das Finale der Europameisterschaft. Das gab die Schiedsrichterkommission der Europäischen Fußball-Union (Uefa) am Donnerstag bekannt. Der deutsche Schiedsrichter Felix Brych geht damit leer aus. Ohne deutsche Beteiligung wird die Partie zwischen England und Italien in London am Sonntag (21.00 Uhr MESZ/ZDF und MagentaTV) aber nicht ablaufen. Bastian Dankert wurde als Video Assistant Referee (VAR) nominiert, den Rostocker unterstützen unter anderem Marco Fritz (Korb) und Christian Gittelmann (Albisheim).

Der Münchner Brych hatte bei der EM als Schiedsrichter auf ganzer Linie überzeugt, insbesondere für seine Leitung des Halbfinals am Dienstag zwischen Italien und Spanien (4:2 i. E.) hatte der 45 Jahre alte Jurist auch international viel Lob erhalten. Die Wahl der Uefa fiel aber auf den favorisierten Björn Kuipers, für den 48 Jahre alten Niederländer hatte der Verband bereits eine Ausnahme von der Altersgrenze gemacht.

Das sind die Schiedsrichter bei der EM

Felix Brych Deutschland Daniel Siebert Deutschland Istvan Kovacs Rumänien Ovidiu Alin Hategan Rumänien Bjorn Kuipers Niederlande Danny Makkelie Niederlande Antonio Miguel Mateu Lahoz Spanien Carlos Del Cerro Grande Spanien Anthony Taylor England Michael Oliver England Cüneyt Cakir Türkei Andreas Ekberg Schweden Daniele Orsato Italien Orel Grinfeeld Israel Artur Manuel Ribeiro Soares Dias Portugal Sergei Karasev Russland Clement Turpin Frankreich Slavko Vincic Slowenien Fernando Rapallini Argentinien

Am 22. April wurde der EM-Kader der Schiedsrichter von der Uefa bekanntgegeben. Insgesamt waren es 19 Männer mit der Pfeife, die die 51 Spiele der Europameisterschaft in ganz Europa geleitet haben. Nun bleibt noch das Finale - und dies wird von Björn Kuipers gepfiffen.

Björn Kuipers bringt als Schiedsrichter die Erfahrung von sechs Finals in Uefa-Wettbewerben mit. Bei der diesjährigen Endrunde leitete er bislang drei Spiele: Dänemarks 1:2 gegen Belgien und Spaniens 5:0-Sieg gegen die Slowakei in der Gruppenphase, dazu das 2:1 der Dänen im Viertelfinale gegen die Tschechische Republik.

Der Schiedsrichter Björn Kuipers wird beim EM-Finale zwischen England und Italien von den niederländischen Assistenten Sander van Roekel und Erwin Zeinstra unterstützt, Carlos Del Cerro Grande (Spanien) ist vierter Offizieller. (las)

