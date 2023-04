WM-Teilnahme von Ex-NHL-Profi Holzer fraglich

Mannheim Der frühere NHL-Verteidiger Korbinian Holzer hat seine WM-Teilnahme unter dem neuen Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis angesichts seiner Verletzung offen gelassen.

„Wenn ich gesund bin und er mich dabei haben will, ist es immer eine Ehre, für Deutschland zu spielen. Grundsätzlich gesagt. Ich bin aber auch in einem Alter, wo man auf den Körper hören muss“, sagte der 35-Jährige nach dem Halbfinal-Aus mit Mannheim in der Deutschen Eishockey Liga.

Der Verteidiger war beim für das Ausscheiden entscheidenden 0:2 der Adler Mannheim am Ostermontag gegen den ERC Ingolstadt in den Kader zurückkehrt, nachdem er nach eigenen Worten einen Rückschlag bei einer alten Verletzung erlitten hatte.

Die Verletzung sei noch nicht auskuriert, sagte Holzer. „Ich muss schauen, wie es sich mit der Verletzung entwickelt, ob das dann Sinn macht. Ich hatte es letztes Jahr schon, dass ich mich fit spritzen lassen habe bei der WM.“

Die Nationalmannschaft bereitet sich derzeit mit einem ersten vorläufigen Kader auf die Weltmeisterschaft in Lettland und Finnland vor, die am 12. Mai beginnt. Für Kreis wird das Turnier die erste Bewährungsprobe als Nachfolger von Toni Söderholm.