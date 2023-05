Wer stoppt Finnland?

Tampere Am Freitag beginnt in Tampere und Riga die Eishockey-Weltmeisterschaft. Für Deutschland geht es dabei auch um die Olympia-Qualifikation für 2026.

Am Freitag beginnt die Eishockey-WM in Finnland und Lettland. Das deutsche Team startet gegen den elfmaligen Weltmeister Schweden (19.20 Uhr/Sport1 und MagentaSport).

Wo wird gespielt?

Die WM wird im finnischen Tampere und im lettischen Riga ausgetragen. Deutschland spielt in der Gruppe A in Tampere. Das Finalwochenende mit den Halbfinals, Spiel um Platz drei und dem Endspiel findet am Pfingstwochenende ebenfalls hier statt. Für ein mögliches Viertelfinale müsste die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes aber womöglich nach Riga reisen.

Wie ist der Modus?

Die Vorrunde wird in zwei Achtergruppen gespielt. Die besten vier Teams aus beiden Gruppen qualifizieren sich für das Viertelfinale. Die beiden Letzten aus jeder Gruppe müssen im kommenden Jahr an der B-WM teilnehmen.

Wie sind die Chancen für Deutschland?

Deutschland tritt mit einem neuen Trainer an: Harold Kreis (64). Dessen Vorgänger Toni Söderholm hatte den DEB im vergangenen November trotz gültigen Vertrags überraschend vorzeitig verlassen. Der langjährige DEL-Coach Kreis hat zahlreiche Verletzte zu beklagen. Trotzdem ist das Minimalziel das Viertelfinale. Das ist auch realistisch. Bei den vergangenen sechs WM-Turnieren kam das deutsche Team nur einmal nicht unter die letzten Acht. 2021 stand man im Halbfinale.

Wer sind die deutschen Vorrundengegner?

Vor allem das Auftaktprogramm hat es in sich. Nach dem Auftakt gegen Schweden muss Deutschland nur 24 Stunden später gegen Titelverteidiger und Gastgeber Finnland ran, danach geht es gegen die USA. Die Gefahr ist groß, nach drei Spielen noch mit null Punkten dazustehen und gegen Dänemark, Frankreich, Ungarn und Österreich jeweils gewinnen zu müssen.

Wer sind die Favoriten?

Top-Favorit ist Gastgeber Finnland. Der deutsche Vorrundengegner gewann zwei der vergangenen drei Weltmeisterschaften und wurde dabei einmal Zweiter. Zudem wurde das Team von Trainer Jukka Jalonen im vergangenen Jahr Olympiasieger. Ebenfalls gute Chancen haben die Schweden, Rekord-Weltmeister Kanada und Tschechien.

Welche Stars sind dabei?

Wie jedes Jahr sind einige Top-Spieler noch in den Playoffs der nordamerikanischen Profiliga NHL aktiv. Dennoch sind etliche prominente Namen dabei. Bei den Finnen sticht etwa Stürmer Mikko Rantanen vom letztjährigen Stanley-Cup-Sieger Colorado heraus. Auch die Schweden haben bei 113 NHL-Spielern viel Auswahl an Stars. Bislang bestätigt ist die WM-Teilnahme von Top-Talent Lucas Raymond. Auch dessen Team-Kollege aus Detroit, Moritz Seider, verleiht der deutschen Auswahl etwas Glamour. Der 22-Jährige wurde 2021 zum besten Verteidiger der WM gewählt. Im US-Kader steht der zweimalige Stanley-Cup-Champion Nick Bonino.

Wo kann man die Spiele sehen?

Alle deutschen Partien und die K.o.-Spiele werden im Free-TV bei Sport1 gezeigt und kostenpflichtig von MagentaSport gestreamt. Beim Pay-TV-Sender Sport1+ kann man auch weitere WM-Spiele sehen.

Was ist bei der WM sonst noch wichtig?

Diese Weltmeisterschaft entscheidet über die direkte Olympia-Qualifikation für die Winterspiele 2026 in Mailand. Um sicher dabei zu sein, muss Deutschland nach der WM unter den besten acht Nationen der Weltrangliste stehen. Aktuell ist Deutschland Neunter. Gelingt es nicht, besser als die Slowakei oder die Schweiz abzuschneiden, müsste man im August 2024 wahrscheinlich ein Qualifikationsturnier bestreiten. Am Rande der WM wird auch die Weltmeisterschaft 2027 vergeben, um die sich Deutschland bewirbt. Konkurrent ist Kasachstan, Deutschland gilt als Favorit. Außerdem wird auch wieder um den Umgang mit Russland und Belarus debattiert. Beide Nationen sind wegen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine von Weltmeisterschaften ausgeschlossen. Vor allem die skandinavischen Länder wollen auch, dass das so bleibt.