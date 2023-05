Weitere Absage für WM - Auch Stürmer Eder fällt aus

München Am Freitag startet das deutsche Eishockey-Nationalteam mit dem ersten Vorrundenspiel gegen Schweden in die WM. Die Flut der schlechten Nachrichten riss kurz vorher nicht ab.

Auch am Abreisetag zur Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland ist die Zahl der Absagen für das deutsche Eishockey-Nationalteam noch einmal angewachsen. Nach mehreren Leistungsträgern und Routiniers muss auch Stürmer Andreas Eder vom deutschen Meister EHC Red Bull München mit einer Unterkörperverletzung passen und konnte den Flug nach Finnland nicht mit antreten. Das teilte der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) mit. Damit summiert sich die Zahl der verletzungsbedingten Ausfälle für den neuen Bundestrainer Harold Kreis auf 15.

Kreis nominierte für sein WM-Debüt, das am Freitag in Tampere gegen den elfmaligen Weltmeister Schweden beginnt, den ehemaligen AHL-Angreifer Manuel Wiederer nach. Der Stürmer hatte in der Deutschen Eishockey Liga mit den Eisbären Berlin überraschend die Playoffs verpasst und wird nun am Donnerstag in Tampere erwartet.

Angesichts der defensiven Verstärkung mit NHL-Topverteidiger Moritz Seider und den ebenfalls aus Nordamerika anreisenden AHL-Abwehrspielern Kai Wissmann und Leon Gawanke strich Kreis noch vier Verteidiger aus seinem vorläufigen Kader. Dominik Bittner (Grizzlys Wolfsburg), Tobias Fohrler (HC Ambrì-Piotta), Marco Nowak (Eisbären Berlin) und Mario Zimmermann (Straubing Tigers) zählen nicht mehr zum deutschen WM-Aufgebot.

25-köpfiges Aufgebot

Drei Torhüter, acht Verteidiger und 14 Stürmer hat Kreis für sein 25-köpfiges Aufgebot nominiert. „Wir sind überzeugt, dass wir alle Rollen, die wir für erforderlich halten, sehr gut besetzt haben. Wir freuen uns, dass es nach den vielen Wochen der intensiven, gemeinsamen Vorbereitung endlich los geht“, sagte Kreis.