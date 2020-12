Iserlohn Roosters bejubeln einen Saisonstart nach Maß

Krefeld/Iserlohn Steigerung im zweiten Drittel ebnet den Weg zum Sieg in Krefeld. Whitney, Riefers und Grenier treffen.

Nach den vielen Widrigkeiten der letzten Monate tut eine vorweihnachtliche Bescherung besonders gut. Die Roosters sind mit einem Sieg in die DEL-Serie 2020/21 gestartet – einem hart erkämpften, aber gewiss nicht unverdienten. Nach mühsamem Auftakt war die Mannschaft vom zweiten Drittel an voll da und legte hier den Grundstein zum ersten Dreier in Krefeld seit drei Jahren.

Krefeld Pinguine – Iserlohn Roosters 2:3 (1:1, 0:2, 1:0).

Torsten Ankert ist ja ziemlich geübt darin, in Krefeld eine Mannschaft aufs Eis zu führen, schließlich war er lange Kapitän der Pinguins. Jetzt trägt er das „C“ bei den Roosters und dürfte sich bei seinem Comeback an alter Wirkungsstätte gewundert haben, wie sich sein Ex-Team in den letzten Wochen verändert hat. Im Laufe der Vorbereitung verließen außer ihm schließlich noch elf weitere Spieler den Klub, so dass der Verteidiger seinem Trainer Jason O’Leary wohl nur begrenzt mit Insiderkenntnissen behilflich sein konnte. Gegenüber „Magenta Sport“ betonte Ankert vor dem ersten Bully, wie froh er sei, sich in Iserlohn wieder ganz auf das Eishockeyspielen konzentrieren zu können.

Aber wie nicht anders zu erwarten, brauchten die Sauerländer, die als letzte Mannschaft den DEL-Wettbewerb aufnahmen, einige Zeit, um einen Rhythmus zu finden. Krefeld agierte über weite Strecken des ersten Abschnitts tonangebend, kam zu vielen Abschlüssen, brauchte aber eine Überzahl zur Führung. Als Marko Friedrich in der Kühlbox saß, traf Petrikov, weil die Roosters es nicht schafften, die Scheibe aus der Gefahrenzone zu befördern.

Nachhaltige Wirkung zeigte dieser Treffer jedoch nicht, und Fehler gestatteten sich auch die Pinguins. Wie jenen Scheibenverlust in der neutralen Zone, den Brent Aubin zu einem Traumpass auf den allein vor dem Tor stehenden Joe Whitney nutzte. Und der schloss ganz cool zum 1:1 ab. Kurz vor Drittelende besaß Casey Bailey eine Chance von ähnlicher Güte, doch er zielte etwas zu hoch.

Nach der ersten Pause wandelte sich ganz allmählich die Szenerie. Krefelds Angriffen kam die Zielstrebigkeit abhanden, während die Roosters langsam Fahrt aufnahmen. Zweimal durften sie vorführen, wie weit sie bereits mit der Arbeit an einem erfolgreichen Powerplay sind, und es gab zumindest gute Ansätze. Krefeld bot im eigenen Verteidigungsdrittel mehr und mehr Lücken an, aber die Sauerländer brauchten eine Weile, ehe sie diese konsequent nutzten. Ihre gar nicht mehr so überraschende Führung fiel jedoch nicht unbedingt mit Ansage, denn Philip Riefers‘ Schuss aus der Distanz rutschte, leicht abgefälscht, an Belov vorbei ins Netz. Die Gäste hatten das Spiel gedreht, und sie legten ausgesprochen sehenswert nach. Brent Raedeke und Alexandre Grenier hebelten mit einem Doppelpass die KEV-Deckung aus, und Letzterer klinkte gekonnt zum 1:3 ein. Das sah zweieinhalb Minuten vor der zweiten Pause richtig gut aus.

Aber Krefeld besaß gleich zu Beginn des Schlussabschnitts die große Möglichkeit, wieder heranzukommen, denn es gab für 1:17 Minuten doppelte Überzahl. Doch mehr als einige harmlose Schüsse von Außen fiel den Pinguinen nicht ein. Andy Jenike und seine konzentriert arbeitenden Vorderleute hatten keine allzu großen Probleme. Aber der Anschluss gelang den Pinguinen dann doch. Nach Schymainskis Schuss konnte Jenike die Scheibe mit der Fanghand nur ablenken, und Tianulin bugsierte sie ins Netz. Regulär?

Dessen waren sich die Unparteiischen erst nach längerem Videostudium sicher. Bis dahin schienen die Roosters alles im Griff zu haben, aber jetzt witterten die Pinguine natürlich ihre Chance. Zumal die Gäste den schnellen Gegenschlag (zweimal scheiterte Brody Sutter) verpassten. Krefeld drängte auf den Ausgleich, scheiterte aber an Jenike, während Iserlohn am liebsten ganz schnell den Deckel drauf gemacht hätte. Brent Raedeke besaß dazu die beste Gelegenheit (55.). Es blieb spannend und wurde am Ende ganz eng. Die Hausherren nahmen Keeper Belov vom Eis, und als sich Grenier eine Strafe einhandelte, ging es in doppelter Unterzahl in die Schlussminute. Krefeld kam in einige gute Schusspositionen, aber Jenike behielt kühlen Kopf und war stets zur Stelle. Die Roosters durften jubeln, die erste Standortbestimmung bescherte gleich ein Erfolgserlebnis. Dass es bei der Gesamtleistung noch Luft nach oben geben würde, wusste man schließlich schon vor dem Spiel.

Krefeld: Belov – Valitov, C. Braun; Sacher, Bindulis; Bappert, Trivellato – Lessio, Olson, Saponari; Buncis, Petrakov, Tianulin; Niederberger, Postel, Schymainski; Klöpper, a, Shatsky.

Iserlohn: Jenike – Ankert, Buschmann; O’Connor, Raymond; Riefers, Orendorz; Elten – Aubin, Raedeke, Friedrich; Jentzsch, Grenier, Whitney; Bailey, Sutter, Lautenschlager; Fleischer, Weidner, Proske.

Tore: 1:0 (6:09) Petrakov (Tianulin, Trivellato/5-4), 1:1 (10:35) Whitney (Aubin, Grenier), 1:2 (32:41) Riefers (Jentzsch, Whitney), 1:3 (37:34) Grenier (Raedeke), 2:3 (44:53) Tianulin (Schymainski, Blank).

Schiedsrichter: Iwert/Proske – Strafminuten: 6 - 10