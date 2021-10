NHL: Leon Draisaitl und die Sehnsucht nach dem Stanley Cup

Edmonton/Essen. Der Kölner will den Edmonton Oilers den ersten NHL-Titel seit 1990 bescheren. Auch ihm fehlt der Pokal zur Vollendung der Karriere.

Wenn ein Eishockey-Spieler einen langen, erholsamen Urlaub hatte, ist dies meist kein gutes Zeichen. Denn es bedeutet ja, dass seine Saison früher endete als gedacht. So wie es bei Leon Draisaitl war. „Natürlich dauert es eine Zeit, bis man darüber hinweg ist. Aber ich habe versucht, schnell damit abzuschließen“, erzählte der Profi der Edmonton Oilers am Freitagabend in einer Medienrunde.

Der Sommer ist vorbei. Und wie die von den Bäumen fallenden Blätter den Herbst einläuten, wachsen wie jedes Jahr die Titelambitionen des 25 Jahre alten Kölners. Am 13. Oktober (Ortszeit) eröffnen die Oilers ihre Saison in der nordamerikanischen Profiliga NHL gegen die Vancouver Canucks. Es folgen zwei weitere Heimspiele gegen die Calgary Flames im „Battle of Alberta“ und am 19. Oktober gegen die Anaheim Ducks. Spätestens dann muss das enttäuschende Frühjahr, als Edmonton schon in der ersten Runde der Play-offs mit 0:4 an den Winnipeg Jets scheiterte, vergessen sein. „Unsere Zeit ist jetzt gekommen. Jetzt liegt es in unseren Händen, zu zeigen, dass wir jede Mannschaft schlagen können“, sagt Draisaitl.

Edmonton Oilers haben sich auf dem Transfermarkt verstärkt

Am Nationalspieler lag es in den vergangenen Jahren gewiss nicht, dass Edmonton schon früh im Jahr die Hoffnungen auf den ersten Stanley-Cup-Triumph seit 1990 begraben musste. Über 300 Torbeteiligungen gelangen Draisaitl in den vergangenen drei Jahren. Aber hinter ihm und seinem kongenialen Sturmpartner Connor McDavid, wertvollster Profi der Saison 2020/2021, klaffte im Kader der Oilers eine gewaltige Qualitätslücke, die es in der Sommerpause auf dem Transfermarkt zu schließen galt.

Die Oilers verpflichteten etwa den erfahrenen Duncan Keith (38) von den Chicago Blackhawks, um die Abwehr zu stärken. Zach Hyman (29) kommt als Sturm-Ergänzung von den Toronto Maple Leafs. „Ich glaube, dass wir den tiefsten Kader seit 2017 haben“, meint Draisaitl. „Wir haben mehr Breite, gerade im Sturm. Das gesamte Paket gibt uns mehr Optionen dann auch später in den Play-offs“, sagt Draisaitl. Doch die Konkurrenz in der sportlich extrem ausgeglichenen Liga ist groß. Beste Chancen haben Titelverteidiger Tampa Bay Lightning, Colorado Avalanche oder die Vegas Golden Knights. „Unser Ziel ist, ganz oben mitzuspielen.“

Edmonton Oilers und Leon Draisaitl eifern Wayne Gretzky nach

Sehnsucht ist das Zauberwort. Beim 25-Jährigen, der schon in seine achte NHL-Saison geht. Und bei den einst so erfolgsverwöhnten Oilers. Seit 31 Jahren wartet das eishockeyverrückte Edmonton nun schon auf den Titel. In den 1980er-Jahren gewann Wayne Gretzky (60) mit den Kanadiern viermal den Stanley Cup, 1990 fügte das Team ohne die Eishockey-Legende einen weiteren Triumph hinzu.

Für Draisaitl geht es nicht weniger als um die Krönung seiner Karriere, die ja nicht mal zur Hälfte um ist. Ende Oktober wird er 26 Jahre alt – und hat bereits alles gewonnen, was es im Eishockey zu gewinnen gibt.

Leon Draisaitl kommt in der NHL mit den Edmonton Oilers auf 500 Tore und Vorlagen

Im Jahr 2020 war er der beste Scorer der Liga und wurde sowohl von Spielergewerkschaft als auch von den Journalisten zum wertvollsten NHL-Profi gewählt. Seine persönlichen Auszeichnungen. All seine Tore und Vorlagen – über 500 sind es bereits. Sie spielen nur eine untergeordnete Rolle. Das hat er in der Vergangenheit oft betont. Es fehlt ja eben noch dieser verflixte Stanley Cup. Dafür tut er alles. Erst recht einen verkürzten Urlaub in Kauf nehmen.