Neuzugang aus der NHL: Gawanke wechselt zu Adler Mannheim

Mannheim Eishockey-Nationalspieler Leon Gawanke kehrt nach seiner bisher unerfüllten Hoffnung auf die NHL-Premiere zumindest vorerst aus Nordamerika nach Deutschland zurück und wechselt zu den Adler Mannheim.

Eishockey-Nationalspieler Leon Gawanke kehrt nach seiner bisher unerfüllten Hoffnung auf die NHL-Premiere zumindest vorerst aus Nordamerika nach Deutschland zurück und wechselt zu den Adler Mannheim.

Der 23 Jahre alte Verteidiger aus dem deutschen WM-Aufgebot unterschrieb einen Vierjahresvertrag bei den Adlern, teilte der Club aus der Deutschen Eishockey Liga am Mittwoch mit.

Gawanke wartet trotz eines Vertrags bei den Winnipeg Jets noch auf seine Premiere in der NHL und kommt bisher auf 217 Partien und 119 Scorerpunkte in der zweitklassigen AHL. Nach seinem Playoff-Aus mit den Manitoba Moose zählt Gawanke hinter NHL-Topverteidiger Moritz Seider und neben AHL-Verteidiger Kai Wissmann zu einem der Hoffnungsträger für die deutsche Defensive bei der Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland. Mit leichter Verspätung wird Gawanke am Samstag im finnischen Tampere erwartet, wo das deutsche Team bereits am Freitag zum Auftakt gegen den elfmaligen Weltmeister Schweden spielt.

„Bin hungrig auf Titel“

„Seit fast einem Jahr bemüht Mannheim sich um meine Dienste. Die Adler gehören zu den Topclubs Europas, und ich denke, dass ich eine gute Rolle übernehmen kann“, sagte Gawanke laut Adler-Mitteilung: „Ich habe in meiner Karriere noch nichts gewonnen und bin hungrig auf Titel. Ich will mit Mannheim die Meisterschaft gewinnen.“