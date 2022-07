Löwen Frankfurt leiht Bokk von NHL-Club Carolina aus

War zuletzt an die Eisbären Berlin verliehen: Eishockey-Stürmer Dominik Bokk.

Frankfurt/Main. Die Organisation der Carolina Hurricanes verleiht Dominik Bokk in die Deutsche Eishockey Liga an den Aufsteiger Löwen Frankfurt. Dort wird der Stürmer in der kommenden Saison auf Torejagd gehen, wie die Hessen bekanntgaben.

Bokk war vom Club aus der nordamerikanischen Profiliga NHL bereits in der Vorsaison an den späteren deutschen Meister Eisbären Berlin verliehen. Für die Hurricanes kam er bislang nicht zum Einsatz.

«Dominik ist ohne Zweifel einer der talentiertesten Offensivspieler, die es derzeit im deutschen Eishockey gibt», sagte Frankfurts Sportdirektor Franz-David Fritzmeier. «Trotz seiner für sein Alter schon sehr großen und vor allem auch internationalen Erfahrung ist Dominik mit 22 Jahren immer noch ein relativ junger Spieler, der Zeit und Praxis braucht, um sich weiterzuentwickeln.» Beide Seiten seien zu der Überzeugung gekommen, dass es für Bokk ein sehr guter nächster Schritt sei, nach Frankfurt zu kommen, ergänzte Fritzmeier.

© dpa-infocom, dpa:220713-99-13601/2 (dpa)