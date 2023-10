Iserlohn Roosters trennen sich von Trainer Poss

Iserlohn Greg Poss ist nicht mehr Trainer der Iserlohn Roosters. Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mitteilte, wurde der 58 Jahre alte Amerikaner „mit sofortiger Wirkung und vollumfänglich von seinen Aufgaben als Headcoach des DEL-Teams freigestellt“.

„Uns fehlte nach eingehender Analyse der aktuellen Situation und der Ergebnisse der letzten Wochen die Überzeugung, dass unser Team in dieser Konstellation das Ruder noch mal herumreißen kann“, kommentierte Sportchef Christian Hommel in Bezug auf den schwachen Saisonstart des Tabellenletzten mit nur sieben Punkten in zwölf Partien.

Bis auf Weiteres wird Poss durch den bisherigen Assistenzcoach Pierre Beaulieu ersetzt, der das Team beim Heimspiel am Sonntag gegen die Straubing Tigers betreut. Unterstützt wird er dabei von Axel Müffeler, dem Verantwortlichen für die Schnittstelle zwischen Profis und Nachwuchsleistungsbereich.