Eisbären-Kapitän Frank Hördler wechselt nach Selb

Berlin/Selb – Vereinslegende Frank Hördler verlässt die Eisbären Berlin. Der 38 Jahre alte Verteidiger kehrt nach 20 Profijahren beim Rekordmeister der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zu seinem Heimatclub Selber Wölfe zurück.

Hier kommt die Nachricht, von der wir gehofft haben, sie nie verkünden zu müssen: Unser Kapitän Frank Hördler wird in der kommenden Spielzeit nicht mehr für die Eisbären Berlin auflaufen. 😔 pic.twitter.com/IEcAD889tM — Eisbären Berlin (@Eisbaeren_B) May 16, 2023

Der Zweitligist aus Oberfranken stellte den prominenten Neuzugang im Rahmen einer Pressekonferenz vor. „Ich danke den Eisbären Berlin für zwanzig unglaubliche und intensive Jahre“, erklärte Hördler zum Abschied in einem Statement. „Die Entscheidung, die Eisbären zu verlassen, ist mir sehr schwergefallen.“

Hördler gewann Silber bei den Olympischen Spielen

Hördler bestritt insgesamt 1026 DEL-Spiele für die Berliner, die er in den vergangenen drei Spielzeiten als Kapitän auf das Eis führte. Er stand bei allen DEL-Meisterschaften des Clubs in der Mannschaft. Mit neun Titeln ist er damit alleiniger Rekordhalter der Liga. 2018 gewann er zudem mit dem deutschen Nationalteam die Silbermedaille bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang.

Im vorigen September stand der Routinier erstmals gemeinsam mit seinem 18 Jahre alten Sohn Eric in einem Ligaspiel auf dem Eis, im Dezember bestritt er seine 1000. DEL-Begegnung.