Reist mit einem Perspektivteam in die Slowakei: Nationaltrainer Harold Kreis.

Eishockey Deutsches Team spielt mit Perspektivkader in der Slowakei

Vize-Weltmeister Deutschland reist mit einem Perspektivteam Anfang Februar zu zwei Eishockey-Länderspielen in die Slowakei.

Am 7. und 8. Februar (jeweils 18.00 Uhr) tritt das Team von Bundestrainer Harold Kreis in Zvolen beim Olympia-Dritten von 2022 an. MagentaSport überträgt beide Partien live und kostenfrei. Das teilte der Deutsche Eishockey-Bund mit. „Für unsere Perspektivspieler der Männer-Nationalmannschaft ist die Maßnahme eine Chance, sich auf internationalem Niveau zu beweisen und zeigen“, sagte DEB-Sportdirektor Christian Künast.

In der Woche vor den Spielen will Kreis seinen Kader für die Maßnahme bekannt geben.