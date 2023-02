Deutliche Auswärtsniederlage für Draisaitls Oilers

Montreal Leon Draisaitl hat trotz seines 30. Saisontores in der NHL eine deutliche Niederlage mit den Edmonton Oilers kassiert. Die Oilers unterlagen in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga 2:6 (0:1, 2:3, 0:2) bei den Montreal Canadiens.

Draisaitl erzielte dabei in der 33. Minute das 1:3, mehr als der Anschluss durch Evander Kane (35.) kurz darauf gelang den Gästen nicht mehr.

Zwei Tage zuvor hatte sich Edmonton noch mit 6:3 bei den Ottawa Senators durchgesetzt. Die Oilers verloren zum insgesamt 24. Mal in dieser Saison, in der sie dennoch weiterhin im Rennen um einen Playoff-Platz sind. In der Pacific Division belegt Edmonton derzeit mit 30 Siegen Rang drei.