Eishockey DEB-Junioren müssen bei U20-WM in Relegation

Göteborg Deutschlands Eishockey-Talente kassieren zum Abschluss der Gruppenphase bei der U20-WM eine Niederlage. Nun steht viel auf dem Spiel.

Die deutschen Eishockey-Junioren müssen bei der U20-WM in die Relegation. Das Team von Trainer Tobias Abstreiter verlor das abschließende Spiel in Göteborg gegen Mitfavorit Kanada mit 3:6 (1:2, 1:0, 1:4) und beendete die Gruppe A mit einem Sieg und drei Niederlagen als Tabellenletzter. Gegen Kanada hielt die deutsche Auswahl lange Zeit gut mit, kassierte jedoch in den letzten zwölf Minuten drei Gegentreffer.

Deutschland wird am Donnerstag (11.00 Uhr/Magentasport) gegen Norwegen um den Klassenverbleib antreten. Der Verlierer der Relegation muss in die Division I absteigen. Die DEB-Auswahl spielt seit 2020 in der Top-Gruppe.