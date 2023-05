Eishockey: DEB-Team zieht ins WM-Viertelfinale ein

Tampere. Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft steht im Viertelfinale der WM. Gegen Frankreich gab es einen deutlichen 5:0-Sieg.

Deutschlands Eishockey-Nationalteam hat mit einem deutlichen Sieg gegen Frankreich den Viertelfinaleinzug bei der Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland perfekt gemacht. Mit dem 5:0 (2:0, 1:0, 2:0) sicherte sich die Auswahl von Bundestrainer Harold Kreis am Dienstag in Tampere endgültig den notwendigen vierten Platz in der Vorrundengruppe A. Alexander Ehl (4. Minute), Frederik Tiffels (16.), NHL-Stürmer John-Jason Peterka (23.), Daniel Fischbuch (44.) und Maximilian Kastner (54.) sorgten mit ihren Toren für den vierten Vorrundensieg in Serie.

Am Donnerstag trifft Deutschland auf die Schweiz

Am Donnerstag trifft Deutschland nun im Viertelfinale auf die Schweiz, die in der Vorrundengruppe B souveräner Erster wurde. Nach den Regularien des Weltverbandes IIHF muss die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes dafür eigentlich ins lettische Riga reisen. Laut DEB-Angaben sollte darüber aber erst am späten Dienstagabend final entschieden werden. Demnach sei auch ein Viertelfinale in Tampere durchaus möglich. (dpa)

