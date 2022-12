Einen erneuten Trainerwechsel kann der DFB nicht gebrauchen

Funke-Reporter Kai Schiller berichtet über die deutsche Fußball-Nationalmannschaft, die am Abend auf die Nationalmannschaft von Costa Rica trifft.

Doha. Deutschland spielt heute gegen Costa Rica um den Einzug ins WM-Achtelfinale. Der Druck für das DFB-Team ist enorm. Ein Kommentar.

Oliver Bierhoff hat schon nach der Auftaktniederlage gegen Japan mahnend die Stimme erhoben, der Nationalmannschafts-Manager hat gewarnt vor langfristigen Folgen eines frühen WM-Ausscheidens. „Es geht zumindest um mehr, es geht um die Begeisterung rund um die Nationalmannschaft“, sagte er. In anderthalb Jahren trägt der Deutsche Fußball-Bund die Europameisterschaft in Deutschland aus, da kann man keinen Stimmungsabfall brauchen – zumal es der nächste wäre nach dem Vorrunden-Aus 2018 in Russland und der nicht viel besseren EM 2021.