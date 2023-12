Ein Veilchen erregt den türkischen Fußball

Istanbul/Essen. Nach dem Derby zwischen Galatasaray und Fenerbahce in Istanbul streiten die Klubs um ein Blaues Auge von Galatasaray-Profi Icardi.

Der Profi-Fußball in der Türkei kommt weiter nicht zur Ruhe. Nach dem Städtederby zwischen Galatasaray und Fenerbahce in Istanbul leisten sich Spieler und Fans eine erbitterte Schlacht in den Sozialen Medien. Auslöser sind Bilder des Galatasaray-Spielers Mauro Icardi, die ihn nach dem Spiel mit blauem Auge zeigen.

Was genau passiert ist, lässt sich kaum nachvollziehen. In den Sozialen Medien kursieren jedenfalls Bilder, in denen der 30-Jährige möglicherweise von Gegenspieler Alexander Djiku mit der Faust am Kopf getroffen wird. Zumindest eine Ausholbewegung ist auf den Videos zu erkennen. Der Schiedsrichter, Arda Kardesler, ließ jedoch weiterspielen. In einem anderen Video-Schnipsel ist zu sehen, wie Icardi gegen einen Torpfosten knallt. Dann gibt es noch eine Szene, in der Gegenspieler Jaydon Oosterwolde nach einem Laufduell den am Boden liegenden Icardi mit der Ferse am Kopf zu treffen scheint.

Die Reaktionen sind nach dem 0:0-Unentschieden, in dem 45 Fouls abgepfiffen und sieben Gelbe Karten gegeben wurden, jedenfalls eindeutiger, als die Ursache des Veilchens. Galatasaray jedenfalls fühlt sich verschaukelt, weil „trotz 26 Fernsehkameras und des Videoschiedsrichter“ bei dem möglichen Faustschlag kein Foul gepfiffen wurde. Fenerbahce-Profi Edin Dzeko wiederum sagte zu den Posts mit den Veilchen: „Icardi hat sich am Pfosten den Kopf gestoßen. Das haben sie bei Instagram gepostet und beklagen, dass sie keinen Elfmeter bekommen haben. Typisch für die. Peinlich.“

Klar ist nur, dass es im türkischen Fußball derzeit hoch hergeht. Vor einigen Wochen hatte zunächst ein Klubpräsident auf einen Schiedsrichter eingeprügelt, weil er mit einer Entscheidung nicht einverstanden war. Nach Spielabbruch und Unterbrechung der Saison für einige Tage stürmte dann direkt nach Wiederaufnahme des Spielbetriebs ein anderer Fußballfunktionär auf das Feld und erwirkte erneut einen Spielabbruch.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport