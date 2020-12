Ein Rückschlag zu viel: BVB hofft ohne Favre auf eine Wende

Dortmund. Borussia Dortmund und Trainer Lucien Favre gehen ab sofort getrennte Wege. Wie es zur Entscheidung kam und wie die Beteiligten reagieren.

Um 14.47 Uhr fuhr der Mann vor, der künftig bei Borussia Dortmund das sportliche Kommando führt: Edin Terzic steuerte seinen Opel auf das BVB-Gelände im Stadtteil Brackel, wo er am Sonntagnachmittag das Training leiten sollte. Und wenig später bestätigte der BVB auch offiziell, was inzwischen schon alle wussten: Lucien Favre ist nicht mehr Trainer des Vizemeisters, er war am Vormittag freigestellt worden. Die blamable 1:5 (1:1)-Niederlage gegen den Aufsteiger VfB Stuttgart war aus Sicht der Verantwortlichen dann doch der eine Rückschlag zu viel.