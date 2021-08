Duisburger Lukas Daschner fehlt St. Pauli mehrere Wochen

Hamburg/Duisburg Nach seiner Verletzung im Training hat sich der Ex-Duisburger Lukas Daschner nun Gewissheit. Er wird dem FC St. Pauli lange fehlen.

Lukas Daschner hat nun Gewissheit. Der ehemalige Spieler des aktuellen Fußball-Drittligisten wird seinem neuen Arbeitgeber, dem FC St. Pauli, für mehrere Wochen fehlen. Das ergab eine Untersuchung in der ENDO-Klinik in Hamburg. Der gebürtige Duisburger hatte sich in der Vorbereitung und in den ersten Spielen für einen Platz in der Startelf des Zweitligisten empfohlen.

Bei der Untersuchung wurden Schäden am Kapsel- und Band-Apparat im linken Knie festgestellt. Nach Rücksprache mit der medizinischen Abteilung des FC St. Pauli wird es allerdings nicht zu einer Operation kommen. Die Verletzung am linken Knie soll konservativ behandelt werden.

Daschner verletzt sich ohne Fremdeinwirkung

Daschner hatte sich am Montag beim Training der Reservisten ohne Fremdeinwirkung verletzt. Die herausgesprungene Kniescheibe am linken Knie zog nun die bereits erwarteten Schäden nach sich. Dadurch wird Daschner den Hamburgern nach dem guten Saisonstart nun vorerst bis auf weiteres fehlen. Im Spiel am zweiten Spieltag kam Daschner noch zum Einsatz, verpasste mit einer vergegebenen Großchance in der Schlussphase des Spiels bei Erzgebirge Aue aber seinen ersten Saisontreffer knapp.

In der Vorbereitung hatte sich Daschner mit guten Leistungen für einen Platz in der ersten Elf beworben. „Lukas hat in den vergangenen Wochen und Monaten eine sehr gute Entwicklung genommen und war zuletzt nah dran, den Sprung in die Startelf zu schaffen. Völlig unabhängig vom sportlichen Wert, den Lukas für unser Team hat, werden wir jetzt alles dafür tun, ihm eine optimale Heilung zu ermöglichen", sagt St. Pauli-Sportchef Andreas Bornemann. (frodo)

