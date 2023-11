DOSB sammelt Ideen für Olympiabewerbung: So läuft es bisher

Düsseldorf Der DOSB spielt mit dem Gedanken an eine deutsche Olympia-Bewerbung und will die Menschen beteiligen. Wie das bisher gelingt.

Olympische Spiele in Deutschland. Ein Gedanke, der hierzulande die ganze Spannweite an Reaktionen zulässt. Leuchtende Augen der Begeisterung bei den einen, gleichgültiges Abwinken bis hin zu vehementer Empörung bei den anderen. Es ist ein dickes Brett, das sich der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) da vorgenommen hat.

Letztmals Olympia-Gastgeber war Deutschland 1972 mit den Sommerspielen in München – das ist mehr als 50 Jahre her. Seitdem sind sieben Bewerbungsversuche gescheitert, mal beim Internationalen Olympischen Komitee (IOC), mal am Veto der eigenen Bevölkerung. „Ja, die Bilanz ist schlecht“, sagt Stephan Brause, Stabstellenleiter Olympiabewerbung beim DOSB. Aber das hieße nicht, dass man es nicht erneut versuchen kann. Nur wolle man eben vieles besser machen. Die Gedankenspiele eines möglichen erneuten Versuchs zur Ausrichtung Olympischer und Paralympischer Spiele beziehen sich auf die Sommer-Ausgaben 2036 und 2040 sowie die Winterspiele 2038 und 2042.

Olympia-Diskussionen im Fortuna-Stadion

Ein Schlüssel auf dem Weg zu einer möglichen Bewerbung ist für den DOSB die frühzeitige Beteiligung der Bevölkerung. Man befinde sich in einer Phase der Aufklärung und Information, sagt Brause. Doch bei reinen Vorträgen belässt es der Verband nicht. Unter dem Slogan „Deine Ideen. Deine Spiele“ tourte der DOSB mit einem Dialogforum durch mehrere Städte – allesamt potenzielle Ausrichter. Nach Hamburg, Leipzig, München und Berlin bildete Düsseldorf am Montagabend den Abschluss der Reihe.

Rund 200 Menschen – zum Vergleich: in Hamburg waren es 80, in Berlin 600 – verschiedener Altersklassen fanden sich in der Merkur-Spiel-Arena Düsseldorf ein. Statt Zweitliga-Fußball der Fortuna erlebten sie Diskussionsrunden zu ihren Vorstellungen, Erwartungen und Bedenken. Gesammelt wurden die Ideen und Anregungen auf großen Pinnwänden. Thematisch reichte das Spektrum von Kosten, Nachhaltigkeit, Klimaneutralität, Folgen für den Breitensport und Mehrwert für die Gesellschaft. Ergänzend gab es Vorträge zu den geänderten Rahmenbedingungen einer Bewerbung seitens des IOC und einen Einblick in den Prozess beim DOSB. Am 2. Dezember werden die generierten Eckpunkte bei der DOSB-Mitgliederversammlung präsentiert. Dort wird dann über den weiteren Bewerbungsprozess entschieden.

Düsseldorf wäre bereit für eine Ausrichtung

„Viele Leute verbinden mit Olympischen Spielen noch immer Gigantismus und verfallene Spielstätten“, sagt Brause. Man müsse dieses Denken aufbrechen und in den Köpfen verankern, dass sich die IOC-Spielregeln verändert haben: Nachhaltigkeit, Kostendeckelung und Klimaneutralität sind längst Voraussetzung für eine Bewerbung. Brause erklärt: „Das Land, das die Spiele so ausrichten kann, wie wir es hier - wo auch gerne gemeckert wird - für richtig halten, ist ganz einfach: Deutschland.“

Die anschließende Podiumsdiskussion mit Athletinnen sowie Vertretern aus Politik und Verbänden geriet zu einem euphorischen Werbeblock, Kritiker waren nicht dabei. Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU): „Wir stehen Gewehr bei Fuß und würden uns freuen, Teil der Bewegung zu sein.“ Fechterin Léa Krüger: „Wenn man den Traum von Olympia noch zu Spielen im eigenen Land weiterträumen darf, dann ist das das Sahnehäubchen.“

