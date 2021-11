Die Niederlande zittern sich zur WM in Katar

Rotterdam. Niederländer schlagen bei der WM-Qualifikation Norwegen mit Mühe 2:0. Stefan Kuntz erreicht mit der Türkei noch die Play-off-Spiele.

Die Niederlande haben sich in die Endrunde der Fußball-WM gezittert, Trainer Stefan Kuntz darf mit der Türkei in den Play-offs um das Ticket nach Katar kämpfen. Ohne ihren bei einem Fahrradsturz verletzten Bondscoach Louis van Gaal an der Seitenlinie kam Oranje im Geisterspiel gegen Norwegen durch späte Treffer von Steven Bergwijn (84.) und Memphis Depay (90.+1) zu einem mühsamen 2:0 (0:0) gegen Norwegen und sicherte sich mit 23 Punkten den Sieg in der Gruppe G.

In Rotterdam, wo aufgrund der sich zuspitzenden Corona-Lage in den Niederlanden keine Zuschauer zugelassen waren, tat sich der Gastgeber, der mit einem 2:2 nach 2:0-Führung am Samstag in Montenegro seine erste Chance auf das direkte Ticket verspielt hatte, sehr schwer. Van Gaal, der sich am Sonntag bei einem Sturz einen Bruch in der Hüfte zugezogen hatte, verfolgte das Spiel wenig begeistert aus einer Loge.

Ohne den verletzten Stürmerstar Erling Haaland von Borussia Dortmund fehlte Norwegen aber die Durchschlagskraft für eine Überraschung. Kurz vor Schluss sorgte dann aber Tottenhams Bergwijn und Barca-Star Memphis für den doch verdienten Sieg.

Türkei schlägt Montenegro 2:1

Die Türken gewannen 2:1 (1:1) in Montenegro und landeten mit 21 Punkten auf Platz zwei. Nur bei einer Niederlage des Tabellenführers hätte der WM-Dritte von 2002 mit einem Sieg noch die Chance auf die direkte Qualifikation gehabt, dann wären die Niederländer auf Platz drei und raus gewesen. Nun aber verpasst Norwegen als Gruppendritter (18 Punkte) seine erste Endrunden-Teilnahme seit 1998.

In Podgorica geriet die Mannschaft von Kuntz, der die türkische Auswahl erst im September übernommen hatte, früh durch Fatos Beqiraj (4.) in Rückstand. Dann drehten Kerem Akturkoglu (22.) und Orkun Kokcu (60.) das Spiel.

Ukraine kämpft sich in die Play-offs

Die ukrainische Fußball-Nationalmannschaft hat in Gruppe D den zweiten Platz erobert und sich somit die Teilnahme an den Play-offs zur WM-Endrunde 2022 in Katar gesichert. Die Mannschaft von Trainer Olexander Petrakow gewann zum Abschluss der Gruppenphase in Bosnien und Herzegowina mit 2:0 (0:0) und schob sich an Finnland auf den zweiten Platz in der Gruppe D vorbei.

Olexander Sintschenko (59.) und Artem Dowbyk (79.) trafen für die Gäste, die kein Spiel in der Quali verloren haben.

Frankreich schlägt Finnland

Die Finnen verloren derweil ihr Spiel gegen Weltmeister Frankreich mit 0:2 (0:0) und müssen weiter auf ihre erste Teilnahme an einer Weltmeisterschaft warten. Frankreich war bereits im Vorfeld als Gruppensieger sicher für die WM-Endrunde qualifiziert. Die Play-offs finden am 24./25. und 28./29. März statt.

Wales wird durch Unentschieden gegen Belgien Gruppenzweiter

In Gruppe E behauptete Wales durch ein 1:1 (1:1) gegen den souveränen Gruppensieger Belgien den zweiten Platz vor Tschechien (2:0 gegen Estland), das als einer der besten Nations-League-Gruppensieger aber auch an den Playoffs der insgesamt zwölf Mannschaften teilnimmt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport