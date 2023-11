Bundesliga DFL setzt Spiele an: Schalke am Samstagabend gegen den HSV

Die DFL hat die kommenden Spieltage zeitgenau angesetzt. Zwei der Partien werden im Live-TV übertragen. Ein BVB-Topspiel überrascht.

Nach der Auslosung des DFB-Pokals am Donnerstag hat die Deutsche Fußball-Liga nun weitere Spieltage der Bundesliga und der 2. Bundesliga zeitgenau angesetzt. Es geht um die Spieltage bis zum 21. Januar, was in der Bundesliga fünf Spieltage und im Unterhaus noch drei umfasst – hier wird früher in die Winterpause gegangen und später zurückgekehrt.

Gleich am 14. Spieltag steht in der Bundesliga das Spitzenspiel zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig im Fokus. Ein weiteres Spitzenspiel bestreitet der BVB am 17. Spieltag, zumindest ist es als ein solches am Samstagabend angesetzt - angesichts der Paarung aber eine überraschende Entscheidung: Es geht zu Aufsteiger Darmstadt 98. Gut aus Sicht der reiselustigen BVB-Fans: Alle Dortmunder Spiele von Spieltag 14 bis 18 werden samstags ausgetragen. Anders beim VfL Bochum, der am 14. Spieltag gleich mal zur TSG Hoffenheim reisen muss. AM 17. Spieltag ist sonntags der SV Werder Bremen zu Gast, ansonsten bleibt es bei Samstagsspielen.

Zwei Spiele im Free-TV

In der 2. Bundesliga steht das Spiel zwischen den Liga-Schwergewichten Schalke 04 und dem Hamburger SV im Fokus, dieses wird am 18. Spieltag, also Mitte Januar, am Samstagabend ausgetragen. Es ist die einzige der drei angesetzten Schalker Partien an einem Samstag, am 16. Spieltag geht es sonntags zum FC Hansa Rostock, am 17. Spieltag ist freitags die SpVgg Greuther Fürth zu Gast.

Gleich zwei Spiele im Free-TV wird es in diesem Zeitraum geben: Das Heimspiel des FC Bayern gegen den VfB Stuttgart am Sonntag, 17. Dezember um 19.30 Uhr wird nicht nur in DAZN, sondern auch im ZDF zu sehen sein. Und das erste Spiel im neuen Jahr am 12. Januar wird von Sat.1 übertragen, wieder ist der FC Bayern beteiligt: Am 17. Spieltag empfängt er nach gut drei Wochen Winterpause die TSG Hoffenheim. Möglicherweise fällt in jener Partie die Entscheidung, wer sich kurzzeitig Herbstmeister nennen darf – eine Woche später beginnt ja dann schon die Rückrunde.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport