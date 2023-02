DFB-Team: Rudi Völler stärkt Trainer Hansi Flick den Rücken

Berlin. Die DFB-Spitze um den neuen Sportdirektor Rudi Völler setzt voll auf Bundestrainer Hansi Flick. Das hat Völler im ZDF unterstrichen.

Bundestrainer Hansi Flick darf sich seines Jobs beim Deutschen Fußball-Bund sehr sicher sein. „Da bin ich sowas von überzeugt, dass Hansi Flick das hinbekommen wird“, sagte der neue DFB-Sportdirektor Rudi Völler im ZDF-„Sportstudio“ mit Blick auf den geforderten Stimmungsumschwung rund um die Nationalmannschaft. Auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf gab an: „Das Vertrauen spürt er von uns.“

Bundestrainer Hansi Flick genießt das Vertrauen der DFB-Spitze. Foto: dpa

Die DFB-Auswahl trifft in den ersten Partien nach dem schmachvollen WM-Aus am 25. März in Mainz auf Peru und drei Tage später in Köln auf Belgien. Bis zur Heim-EM stehen nur noch Testspiele auf dem Spielplan. „Wir werden versuchen, die Menschen wieder zu begeistern, Hansi Flick wird das hinkriegen, da bin ich fest von überzeugt“, sagte Völler. Auf die Frage, ob Flick bei schwachen Auftritten der Mannschaft zum Gespräch gebeten werde, antwortete der einstige DFB-Teamchef: „Da wird es keinen Grund für geben.“

DFB-Quartier bei Heim-EM in Herzogenaurach

Völler erklärte zudem, dass er die Fußball-Nationalmannschaft wieder näher an ihre Fans bringen wolle und habe konkrete Pläne dazu für die Europameisterschaft 2024. „Der letzte Stand ist, dass wir nach Herzogenaurach gehen, und ich kann versprechen, dass wir die ein oder andere Einheit auch öffentlich machen werden“, sagte Völler in Bezug auf das Mannschaftsquartier bei der Heim-EM.

Wohin führt der Weg des #DFB? Präsident Bernd #Neuendorf und Sportdirektor Rudi #Völler im aktuellen sportstudio über die Herausforderungen für das DFB-Team, die finanziellen Probleme des Verbandes und die Politik. https://t.co/p4BdhG0VWu — ZDF sportstudio (@sportstudio) February 12, 2023

Wichtig sei dabei jedoch, „dass die Spieler davon überzeugt sind und das annehmen“, so Völler. Bei den letzten drei Weltmeisterschaften in Brasilien, Russland und Katar hatte die DFB-Elf jeweils weit außerhalb der Spielorte gehaust.

Immer wieder betonte Rudi Völler die Ziele auf zwischenmenschlicher Ebene: „Das Allerwichtigste ist auf dem Platz. Dass du versuchst, durch tollen und begeisternden Fußball die Menschen zurückzugewinnen.“ Der Verband und die Mannschaft nehmen sich vor, „die Menschen wieder zu begeistern. Und das werden wir schaffen.“

DFB-Boss Bernd Neuendorf kündigt Sparmaßnahmen an

Klar ist, dass auch wieder Ergebnisse folgen müssen. Der DFB braucht laut Verbandspräsident Bernd Neuendorf finanziell dringend wieder sportliche Erfolge der Männer-Nationalmannschaft. „Die Ausgaben übersteigen regelmäßig die Einnahmen auch aufgrund der sportlichen Misserfolge“, sagte der 61-Jährige, der am Samstagabend im ZDF-„Sportstudio“ gemeinsam mit Völler zu Gast war. Neuendorf bekräftigte, dass im Verband „alle Bereiche“ derzeit auf Einsparpotenzial geprüft würden.

„Fakt ist auch, es wird Projekte geben, die wir streichen müssen, es wird Kürzungen geben“, sagte der DFB-Präsident, der seit knapp einem Jahr im Amt ist. „Wir sind nicht mehr die, die aus dem Füllhorn greifen können ohne Ende.“ Das vermeintliche Image des DFB als „superreicher Verband, in dem alles geht, in dem Geld keine Rolle spielt“, stimme nicht. (fs mit dpa)

