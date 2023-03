DFB-Team: Muskelfaserriss – Musiala muss abreisen

Frankfurt. Ohne Jamal Musiala beginnt das Länderspiel-Jahr 2023 für die deutsche Nationalmannschaft. Der Münchener musste verletzt abreisen.

Jamal Musiala steht für den Neustart der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nicht zur Verfügung. Der Mittelfeldstar des FC Bayern München musste wegen eines Muskelfaserrisses im linken Oberschenkel abreisen. Eine Nachnominierung nimmt Bundestrainer Hansi Flick für den 20-Jährigen nicht vor. Die DFB-Auswahl trifft in den kommenden Tagen in zwei Freundschaftsspielen auf Peru und Belgien.

FC Bayern trifft am 1. April auf Borussia Dortmund

Musiala war am Vorabend beim 1:2 des FC Bayern auswärts gegen Bayer Leverkusen zur Pause eingewechselt worden. Die Münchner verloren durch die Niederlage die Tabellenführung. Sie treffen nach der Länderspielpause am 1. April zu Hause auf den aktuellen Spitzenreiter Borussia Dortmund. Wie lange Musiala ausfällt, teilten der Deutsche Fußball-Bund und der FC Bayern am Montag nicht mit. (dpa)

