DFB-Pokalspiel Regensburg gegen Bremen auf 7. April terminiert

Frankfurt/Main. Der DFB hat einen neuen Termin für das wegen Corona-Fällen bei Jahn Regensburg abgesagte Viertelfinalspiel gegen Werder Bremen bekanntgegeben.

Das wegen etlicher Coronafälle abgesagte Viertelfinale im DFB-Pokal zwischen Jahn Regensburg und Werder Bremen wird am Mittwoch, den 7. April, nachgeholt. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag mit. Der Anstoß im Stadion des Zweitligisten in Regensburg erfolgt um 18.30 Uhr (Sport1 und Sky).

Die eigentlich am vergangenen Dienstag geplante Partie konnte nicht stattfinden, weil im Team der Regensburger acht positive Coronafälle aufgetreten waren. Die Behörden schickten die Oberpfälzer deshalb geschlossen in eine zweiwöchige Quarantäne. Durch die Maßnahmen wurden auch zwei Zweitligaspiele des SSV Jahn abgesagt. (dpa)