DFB-Pokal live! Derby zwischen Frankfurt und Darmstadt

Frankfurt. Der SV Darmstadt ist seit Juli in Pflichtspielen ungeschlagen. Stolpert auch Bundesliga-Spitzenklub Eintracht Frankfurt? Der Live-Ticker.

Eintracht Frankfurt geht mit einer auf zwei Positionen veränderten Startelf in das Pokal-Achtelfinale gegen Zweitliga-Tabellenführer SV Darmstadt 98. Anstelle des verletzten Jesper Lindström stürmt am Dienstag (20.45 Uhr/ARD und Sky) Rafael Borré beim Fußball-Bundesligisten an der Seite von Torjäger Randal Kolo Muani. Kapitän Sebastian Rode ersetzt im defensiven Mittelfeld den Schweizer Nationalspieler Djibril Sow.

Auch Darmstadts Trainer Torsten Lieberknecht hat zwei Veränderungen gegenüber dem jüngsten 4:0-Sieg beim SV Sandhausen vorgenommen. Auf der linken Abwehrseite spielt Emir Karic für Thomas Isherwood. Im offensiven Mittelfeld kehrt der zuletzt gesperrte Marvin Mehlem zurück. Oscar Vilhelmsson sitzt dafür zunächst auf der Bank. (dpa)

