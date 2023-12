DFB-Pokal: Auslosung im Free-TV - alles zum Viertelfinale

Dortmund. Heute wird in Dortmund das Viertelfinale des DFB-Pokals ausgelost. Wer ist noch dabei, wann wird gespielt? Alle Infos zum Wettbewerb.

An diesem Sonntag wird im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund das Viertelfinale des DFB-Pokals ausgelost. Es gab ein großes Favoritensterben in den vergangenen Runden: Mit vier Zweitligisten dominiert überraschend die 2. Bundesliga den Wettbewerb und auch ein Drittligist ist weiterhin dabei. Der FC Bayern, RB Leipzig, Borussia Dortmund und Schalke 04 - alles sind sie bereits ausgeschieden.

Der BVB verlor sein Achtelfinale gegen den VfB Stuttgart mit 0:2, Schalke schied in der 2. Runde gegen St. Pauli aus. Den FC Bayern erwischte es ebenfalls in Runde 2, ausgerechnet Drittligist 1. FC Saarbrücken wurde zum Stolperstein, während Leipzig gegen Wolfsburg das Aus ereilte. Heißt: In diesem Jahr wird es einen neuen Pokalsieger geben. Alle Titelträger der vergangenen 26 Jahre sind diesmal spätestens im Achtelfinale rausgeflogen.

Wann findet die Auslosung des Viertelfinales des DFB-Pokals statt?

Das Viertelfinale des DFB-Pokals wird an diesem Sonntag ab 19:15 Uhr im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund ausgelost.

Welche Teams sind im DFB-Pokal noch dabei?

- Borussia Mönchengladbach (Bundesliga)

- Bayer Leverkusen (Bundesliga)

- VfB Stuttgart (Bundesliga)

- Fortuna Düsseldorf (2. Liga)

- Hertha BSC (2. Liga)

- FC St. Pauli (2. Liga)

- 1. FC Kaiserslautern (2. Liga)

- 1. FC Saarbrücken (3. Liga)

DFB-Pokal Auslosung live: Wo wird die Ziehung übertragen?

Die ARD überträgt die Auslosung des Viertelfinals ab 19:15 Uhr live im Free TV im Rahmen der Sportschau. Moderatorin ist Esther Sedlaczek, als „Losfee“ ist Ex-Nationalspieler Jens Nowotny dabei. U17-Weltmeistertrainer Christian Wück ist als Ziehungsleiter eingesetzt. Online wird die Ziehung von der ARD live in der ARD-Mediathek gestreamed.

So geht es weiter im DFB-Pokal

- Viertelfinale: 30. und 31. Januar sowie 6. und 7. Februar 2024

- Halbfinale: 2. und 3. April 2024

- Finale: 25. Mai 2024 in Berlin

