DFB-Pleite: Welche Frage Nagelsmann nun beantworten muss

Essen. Nach der nächsten Niederlage für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft muss der neue Bundestrainer

Von einem Tiefpunkt bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zu sprechen, reicht nicht mehr, wenn man auf Sportdirektor Rudi Völler hören will. Nachdem dieser schon vor einiger Zeit eben diesen ausgerufen hatte, wäre nun wohl die Rede eher vom Tiefpunkt des Tiefpunkts.

So fühlt es sich zumindest nach der verdienten 0:2-Niederlage gegen Österreich an. Während Völler von fehlender Energie, wenig Leidenschaft und dem Fehlen von „deutschen Tugenden“ sprach, blieben die Versuche, das schlechte Abschneiden der DFB-Elf zu erklären.

Ilkay Gündogan: DFB-Kapitän bekommt keinen Zugriff auf das Spiel

Die Stimmung in der Kabine sei gut, allerdings gelingt es nicht, diese auch auf den Platz zu transportieren. Wie genau der Spielaufbau funktionieren soll, wer im Zentrum spielt - all das ist aktuell noch offen. Ilkay Gündogan, inzwischen als Kapitän auf dem Feld gefordert, hatte keinen Einfluss auf das Spiel. Und auch bei den anderen Spielern fielen vermehrt die Defizite auf. Das Offensivspiel war katastrophal, die Abwehr stand wackelig - keine guten Vorzeichen.

Im März stehen die nächsten Spiele für das Nationalteam an, bevor im Juni die Heim-EM startet. Vier Monate hat Bundestrainer Nagelsmann nun Zeit, in die Analyse zu gehen. Es kommen unruhige Zeiten auf den 36-Jährigen zu. Eine Frage wird er beantworten müssen: Will das DFB-Team im Stile einer Spitzenmannschaft seinen eigenen Spielstil finden und beibehalten? Oder sich künftig auf jeden Gegner einzeln einstellen und anpassen?

