Team-WM in Salzburg Deutsches Darts-Duo mit Premiere - Van Gerwen besiegt

Salzburg Die beiden Darts-Profis Hopp und Clemens sorgen für den bisher größten deutschen Erfolg bei der Team-WM. Nach dem Sieg über die Niederlande mit Michael van Gerwen ist nun der ganz große Triumph in Salzburg möglich.

Gabriel Clemens und Max Hopp haben bei der Team-WM in Salzburg die Niederlande mit Primus Michael van Gerwen niedergerungen und dürfen nun auf den größten Coup der deutschen Darts-Geschichte hoffen.

Der Saarländer und der Hesse bezwangen den Weltranglistenersten van Gerwen und seinen Kollegen Danny Noppert nach einem umkämpften und emotionalen Match mit 2:1.

Clemens hatte das wichtige erste Einzel mit 4:3 gegen Noppert gewonnen, bevor Hopp dem trotz einer Rückenverletzung spielenden van Gerwen deutlich mit 1:4 unterlag. Das entscheidende Doppel gewann dann Deutschland ganz knapp mit 4:3. Es ist der erste deutsche Halbfinal-Einzug in der Geschichte des Wettbewerbs. "Das ist unglaublich. Ich bin so stolz auf Gabriel", sagte der "The Maximiser" genannte Hopp.

Clemens nutzte im Doppel erst den sechsten Wurf zur Entscheidung, zuvor hatte Hopp seine drei Würfe vergeben. "Wir sind ein Team. Wir gewinnen zusammen, und wir verlieren zusammen", sagte Clemens, der in diesem Jahr erstmals bei der Team-WM für Deutschland an den Start geht. Hopp war unter anderem mit Martin Schindler schon häufiger am Start.

Lange Zeit war nicht klar, ob die Partie überhaupt stattfinden konnte, da van Gerwen am Vormittag wegen auftretender Rückenschmerzen noch im Krankenhaus untersucht wurde. "Mighty Mike" trat dann doch an die Scheibe, gewann sein Einzel gegen Hopp, wirkte aber nie so präsent und kompromisslos wie üblich. Für Deutschland scheint nun der erste sogenannte Major-Titel überhaupt möglich. Hopp hatte diesen 2018 knapp verpasst, als er im EM-Halbfinale mehrere Chancen gegen den späteren Sieger James Wade liegen ließ.

Am Abend (ab 19.00 Uhr/DAZN) geht es für Clemens/Hopp gegen Topfavorit Wales mit Weltklasseprofi Gerwyn Price, der gemeinsam mit Jonny Clayton antritt. Das zweite Halbfinale bestreiten England (Rob Cross, Michael Smith) und Belgien (Dimitri van den Bergh, Kim Huybrechts). England, das wie die Niederlande viermal das Event gewonnen hatte, war am Nachmittag einem Aus gegen Österreich beim 2:1-Sieg nur knapp entkommen.

