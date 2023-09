Deutschland gegen Island: Mehr als ein Entscheidungsspiel

Frankfurt/Bochum. Bei den DFB-Frauen kündigen sich gewaltige Umwälzungen an – mit neuen Gesichtern auf der Trainerbank und womöglich ohne Alexandra Popp.

Eines kann Klara Bühl immerhin versichern: Das von ihr mit so viel Liebe zum Detail gehäkelte Maskottchen „Waru“ ist nicht den australischen Krokodilen zum Fraß vorgeworfen worden. Die Nationalspielerin hatte es nach dem WM-Desaster erst bei sich zuhause gehabt, nun ist der flauschige Koala auch beim zweiten Nations-League-Spiel gegen Island in Bochum (Dienstag 18.15 Uhr/ ZDF) dabei. Damit vor erwarteten 15.000 Fans im Ruhrstadion gelingt, was die Stürmerin vom FC Bayern so herbeisehnt: „Wir wollen angreifen und es zu einem richtig geilen Heimspiel machen. Die Fans mitnehmen mit einem guten Spiel, mit Leidenschaft und Emotionen.“

Dummerweise genügte nur ein einziger Auftritt in diesem ernüchternden Länderspieljahr einem solchen Anspruch: der letztlich trügerische Kantersieg gegen Marokko (6:0) zum WM-Auftakt. Davor und danach lief kaum etwas zusammen. Die Verunsicherung reicht inzwischen von ganz hinten bis nach ganz vorne. Wenn selbst Torhüterin Merle Frohms patzt und Torjägerin Alexandra Popp nicht mehr trifft wie beim Nations-League-Auftakt gegen Dänemark (0:2), herrscht Alarmstufe Rot.

Es geht um die Olympia-Qualifikation

Um sich die Chancen auf den Gruppensieg und die zwei noch freien Startplätzte zu den Olympischen Sommerspielen 2024 zu erhalten, muss jetzt ein Sieg gegen die zum Auftakt gegen Wales erfolgreichen Gäste aus Island her. Doch die ungeklärte Situation um die erkrankte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg belastet alle: den Verband, die Spielerinnen, das Team hinter dem Team. Erschwerend kommt hinzu, dass auch der Sportliche Leiter Joti Chatzialexiou, der Voss-Tecklenburg vor knapp fünf Jahren vom Schweizer Fußball-Verband abgeworben hat, vor dem Aus steht.

Aktuell krankgeschrieben: Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

DFB-Präsident Bernd Neuendorf will den Schwebezustand offenbar bis zu den nächsten Pflichtspielen gegen Wales in Sinsheim (27. Oktober) und danach auf Island (31. Oktober) aufgelöst haben. Nachdem alle Schlüsselpersonalien rund um die Männer-Nationalmannschaft mutig gelöst wurden, bräuchten auch die Frauen eine zukunftsweisende Führung, doch die Gemengelage ist wegen der besonderen Umstände hochsensibel und erfordert enormes Fingerspitzengefühl. Seit der Krankmeldung Anfang des Monats von Voss-Tecklenburg soll Funkstille herrschen, dem Verband sind im Umgang mit der 55-Jährigen die Hände gebunden, dem Vernehmen nach könnte ihr ein anderer Posten angeboten werden.

Zukunft von Alexandra Popp ist ungeklärt

Ob bereits im nächsten Monat eine neue Frau oder ein neuer Mann auf der Trainerbank sitzt? Es braucht jedenfalls jemand, der wieder für Harmonie und Einigkeit sorgt. Die Spielerinnen scheinen auf Distanz zu „MVT“ gegangen, das ist immer öfter herauszuhören. „Die Situation lässt uns nicht unberührt, wir machen uns intern auch Gedanken“, gab Frohms zu und schob vielsagend hinterher: „Wir haben Vertrauen in die Verantwortlichen, schnellstmöglich eine zufriedenstellende Lösung für alle zu finden.“

Britta Carlson vertritt bis auf Weiteres die erkrankte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Foto: Jürgen Kessler/dpa

Und womöglich braucht es auch eine neue Kapitänin: Wegen der vielen technischen Probleme in den digitalen Pressekonferenzen ging eine zunächst nicht übermittelte Passage von Alexandra Popp ein bisschen unter: dass die Kapitänin nach der WM „nicht nur eine Minute“ drüber nachgedacht hat, ihre DFB-Karriere zu beenden. Nach der Island-Partie wird die 32-Jährige ihre eigene Situation neu bewerten. „Alles, was danach kommt, wird man sehen.“ Sinken die Chancen auf eine Olympia-Teilnahme rapide, könnte es gut sein, dass die 132-fache Nationalspielerin (66 Tore) einen Schlussstrich zieht. Ohne Deutschlands Fußballerin des Jahres stände endgültig die große Zäsur an.

Die ohnehin nicht nach der Chefrolle strebende Britta Carlson hat keine Aufbruchsstimmung vermittelt. Im Gegenteil: Auch unter der 45-Jährige wurde wieder nur die Verantwortung mit dem Ball weitergereicht. Carlson beklagt selbst den „Rucksack“, den alle noch mit sich herumschleppen – dass sich auch die Co-Trainerin „Klarheit“ wünscht, spricht Bände. Ihre insbesondere bereits bei der WM kaum berücksichtigte Fraktion von Eintracht Frankfurt soll weiterhin arg gefrustet sein. In Viborg erhielt Außenstürmerin Nicole Anyomi die überfällige Einsatzchance, blieb aber nach einer schwachen ersten Halbzeit sofort wieder in der Kabine. Für Verteidigerin Sophia Kleinherne gibt es trotz der Abwehrschwächen keine Verwendung, Offensivallrounderin Laura Freigang wird wohl nur noch als Kabinen-DJ eingeladen. Es stimmt im Großen wie im Kleinen nicht bei einem Nationalteam, das aber (noch) die Gunst des Publikums spürt und „Waru“ weiter bei sich hat. Ob’s hilft?



