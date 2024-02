Deutsche Wasserspringer WM-Vierte - Kinder sorgen für Unruhe

Timo Barthel (im Hintergrund) und Elena Wassen aus Deutschland in Aktion.

Titelkämpfe in Katar

Doha Bei der vergangenen WM schaffte das Mixed-Team der Wasserspringer mit Bronze eine Medaille. Die verfehlt die deutsche Auswahl diesmal knapp. Eine mögliche Ausrede nutzt Timo Barthel nicht.

Die deutschen Wasserspringerinnen und Wasserspringer haben bei den Weltmeisterschaften in Katar eine Medaille verfehlt.

Lena Hentschel, Elena Wassen, Timo Barthel und Moritz Wesemann landeten im Mixed-Team-Wettkampf mit 362,05 Punkten auf dem vierten Platz. Zu Australien auf Rang drei fehlten 23,3 Zähler. Den Sieg nach Sprüngen aus drei und zehn Metern Höhe sicherte sich das Quartett aus Großbritannien. Silber ging an Mexiko.

Unter anderem bei Barthels Sprung sorgte eine Gruppe Kinder in der Halle für Unruhe. Beschweren wollte sich der 27-Jährige aber nicht. „Ich habe überlegt, ob ich abbreche und meine Hand hebe, dass es zu laut ist“, sagte Barthel. „Aber ich dachte mir auch: Im Training ist es genauso laut. Vielleicht hilft mir das, einen sehr guten Sprung zu machen.“ Mit seinem Versuch war er nach eigenen Angaben zufrieden, auch wenn er nicht ganz optimal klappte.

Bei den vergangenen Welttitelkämpfen in Japan hatte Deutschland in dieser nicht-olympischen Disziplin in fast gleicher Konstellation die Bronzemedaille gewonnen. Anstelle ihrer Schwester Elena war damals Christina Wassen mitgesprungen.