Deutsche Freiwasser-Staffel gewinnt EM-Silber

Gewann mit Deutschlands Freiwasser-Staffel EM-Silber in Budapest: Florian Wellbrock.

Budapest. Die deutsche Freiwasser-Staffel hat bei den Europameisterschaften in Ungarn die Silbermedaille gewonnen.

Lea Boy, Leonie Beck, Rob Muffels und Doppel-Weltmeister Florian Wellbrock mussten sich nach 4 x 1,25 Kilometern im Lupa-See nur dem souveränen Quartett aus Italien geschlagen geben. Bronze holten in einem extrem knappen Schlussspurt um die Plätze zwei bis vier die ungarischen Gastgeber.

Für den Deutschen Schwimm-Verband war es die zweite Medaille in Ungarn im Freiwasser nach Bronze für Wellbrock im Rennen über zehn Kilometer. In der Besetzung Boy, Sarah Köhler, Sören Meißner und Muffels war Deutschland bei den vergangenen Titelkämpfen in Südkorea Weltmeister geworden.

Für Olympia-Hoffnungsträger Wellbrock war es das letzte Rennen dieser Europameisterschaften. Den abschließenden Freiwasser-Wettkampf über 25 Kilometer an diesem Sonntag lässt er aus und auch im Becken tritt der Magdeburger nicht an.

