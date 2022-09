Der FC Bayern in der Krise: Julian Nagelsmann ist angezählt

München. Krise beim FC Bayern nach dem 0:1 in Augsburg – dem vierten Ligaspiel in Serie ohne Sieg. Trainer Julian Nagelsmann gerät unter Druck.

Julian Nagelsmann musste eher widerwillig in seine Lederhose steigen. Dass der Trainer des FC Bayern keine Lust auf den gemeinsamen Besuch des Oktoberfestes mit seiner Mannschaft verspürte, das hatte er am Samstag kundgetan nach der 0:1 (0:0)-Niederlage beim FC Augsburg durch das Gegentor von Mergim Berisha (59.). Nagelsmann hätte den Wiesntermin am liebsten storniert. Sinnvoll sei dieser nach dem vierten Bundesligaspiel in Serie ohne Sieg und der ersten Saisonniederlage ja nicht. Am Sonntagmittag trat die Mannschaft des FC Bayern dennoch mit Anhang zum traditionellen Fototermin und Zuprosten auf der Wiesn an. Und auch wenn einige dabei ein Lächeln auflegten, war die Stimmung bei vielen der Münchener Fußballer und ihrer Vorgesetzten weiterhin so finster wie tags zuvor in Augsburg.