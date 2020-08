Der FC Barcelona wird Bayerns Gegner im Viertelfinale

Barcelona. Der FC Barcelona schlägt im Achtefinale der Champions League dank eines starken Lionel Messi den SSC Neapel mit 3:1.

Der FC Barcelona um einen starken Superstar Lionel Messi hat das Viertelfinale der Champions League erreicht und trifft nun auf den FC Bayern. Die Katalanen mit Torwart Marc-André ter Stegen bezwangen im Achtelfinal-Rückspiel am Samstag den SSC Neapel mit 3:1 (3:1). Nach dem 1:1 im ersten Duell reichte es damit zum 13. Einzug von Barcelona unter die besten acht Teams der Königsklasse in Serie. Clement Lenglet (10. Minute), Messi nach einem tollen Solo (23.) und Luis Suarez (45.+1) trafen für das Team von Trainer Quique Setién. Das Tor von Lorenzo Insigne (45.+5) war zu wenig für Neapel, bei denen der frühere Leipziger Diego Demme in der Startelf stand. (dpa)