Deadline-Day: Isco-Deal geplatzt, FC Bayern holt Cancelo

Essen. Auf dem Transfermarkt ging es am Dienstag in die heiße Phase. Die große Transfer-Überrschung blieb aus. So lief der Deadline Day.

Gemächlicher Auftakt, spektakuläres Finale - die lange Zeit ruhige Winter-Transferperiode ist schlagzeilenträchtig zu Ende gegangen. Anders als üblich sorgten nicht die in Not geratenen Abstiegskandidaten für die größte Betriebsamkeit, sondern die beiden Spitzenclubs aus München und Berlin. Tabellenführer FC Bayern lieh im Schlussverkauf am Dienstag den portugiesischen Nationalverteidiger João Cancelo von Manchester City aus. Verfolger 1. FC Union sorgte durch die am Ende gescheiterte Verhandlung mit dem ablösefreien spanischen Star Isco für den meisten Gesprächsstoff.

Union Berlin: Finale Gespräche mit Isco platzten

Spätestens nach den Medienberichten über einen erfolgreichen Medizincheck von Isco in Berlin schien die Unterschrift des 30 Jahre alten Stars nur noch Formsache zu sein. Doch im finalen Vertragsgespräch tauchten dann doch unüberbrückbare Hindernisse auf.

Die Münchner hatten ihren dritten Winter-Transfer da bereits vorgestellt. Die Verpflichtung von Cancelo ist eine Reaktion auf den langfristigen Ausfall des Franzosen Lucas Hernández (Kreuzbandriss) und das mittelfristige Fehlen des Marokkaners Noussair Mazraoui (Entzündung des Herzbeutels). Der 28 Jahre alte Cancelo, für den sich der Rekordmeister laut Medienberichten eine Kaufoption in Höhe von 70 Millionen Euro gesichert haben soll, steht bei den Cityzens bis Ende Juni 2027 unter Vertrag. „Er passt mit seiner offensiven Spielweise und seiner Dynamik optimal in unser System und mit seiner Mentalität und Erfahrung auch sehr gut zu unserer Mannschaft“, sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

Cancelo soll dazu beitragen, dass die Münchner nach zuletzt drei Remis in Serie ihren auf einen Zähler geschmolzenen Vorsprung im Titelkampf nicht weiter verspielen. Das trifft auch auf den aus Mönchengladbach verpflichteten Torhüter Yann Sommer zu, dessen Wechsel erst nach zähem Verhandlungspoker gelang. Zudem verpflichteten die Münchner den zuletzt vereinslosen niederländischen Nationalspieler Daley Blind.

Oliver Ruhnert zum Isco-Transfer. pic.twitter.com/vrQaG0rzUg — 1. FC Union Berlin (@fcunion) January 31, 2023

Der Verhandlungspoker der Berliner mit Isco, der mit Cristiano Ronaldo und Toni Kroos bei Real Madrid zusammengespielt und fünf Mal die Champions League gewonnen hat, blieb dagegen ergebnislos. „Wir hätten Isco gerne bei uns gesehen, aber wir haben unsere Grenzen. Diese wurden heute entgegen der vorherigen Vereinbarungen überschritten, deshalb kommt der Transfer nicht zustande“, sagte Union-Manager Oliver Ruhnert. Iscos Berater-Agentur Gestifute sah dagegen das Problem bei Union und teilte der „Bild“ mit: „Wir mussten im Verlauf der Gespräche feststellen, dass unser Verhandlungspartner nicht mehr bereit war, sich in dem ursprünglich besprochenen Rahmen zu bewegen.“

Dabei war Isco nach seiner am 21. Dezember erfolgten Vertragsauflösung beim FC Sevilla ablösefrei - und wäre ein weiteres Indiz für die Zeitenwende beim „Big Stadteil Club“ („11 Freunde“) gewesen. Dennoch gehen die Köpenicker nach den Zusagen der beiden zusammen rund 13 Millionen Euro teuren WM-Teilnehmer Josip Juranovic aus Kroatien und Aïssa Laïdouni aus Tunesien gestärkt in die restlichen 16 Saisonspiele.

Der 16-jährige Julien Duranville spielt ab sofort für den BVB. Foto: dpa

Anders als die Bayern und Unioner sichtete Borussia Dortmund den Markt weniger nach arrivierten Kräften, sondern mehr nach Talenten. Immerhin 8,5 Millionen Euro ließ sich der Tabellenvierte den erst 16 Jahre alten Julien Duranville von RSC Anderlecht kosten. Mit der Verpflichtung des 25 Jahre alten Julian Ryerson (Union Berlin) schließt der BVB die Lücke nach dem Ausfall von Thomas Meunier und stabilisiert die wackelige Abwehr.

Trotz der Ausfälle von Dani Olmo und Christopher Nkunku verzichtete der Dritte aus Leipzig auf einen Last-Minute-Einkauf. „Wir haben einige Optionen abgeklopft, es war aber nichts realisierbar. Wir haben entschieden, nichts mehr zu machen“, sagte Trainer Marco Rose.

Nach Schätzungen investierten die 18 Bundesligisten in diesem Winter rund 70 Millionen Euro für neue Spieler. Noch immer dominieren Leihgeschäfte. Das macht die Summe überschaubar. In England brachte allein der FC Chelsea, kommender Champions-League-Gegner der Dortmunder, den dreifachen Betrag auf. Die Londoner verpflichteten unter anderen das ukrainische Supertalent Mychajlo Mudryk für eine Ablöse von bis zu 100 Millionen Euro, Weltmeister Enzo Fernandez könnte für 120 Millionen Euro folgen

Die teuersten Einkäufe der Bundesliga-Transferperiode dürften Jonas Omlin und Juranovic sein. Der Schweizer Torhüter Omlin wechselte für geschätzte neun Millionen Euro von Montpellier nach Mönchengladbach - finanziert durch den Verkauf von Sommer. Die angeblich gleiche Summe überwies Union Berlin an Celtic Glasgow für Juranovic. Die üppigste Einnahme des Winters kassierte die TSG 1899 Hoffenheim. Der Abgang von Georginio Rutter zu Leeds United brachte dem Tabellen-13. stolze 28 Millionen Euro ein.

Schalke 04 holt sechs neue Spieler

Von solch einem Geldsegen kann der FC Schalke 04 nur träumen. Notgedrungen verkaufte das Schlusslicht den erst im Sommer verpflichteten Florent Mollet für geschätzte 1,5 Millionen Euro an den FC Nantes. Das half, die Kosten für die sechs auf Leihbasis verpflichteten Zugänge Niklas Tauer (Mainz), Jere Uronen (Brest), Tim Skarke (Union Berlin), Moritz Jenz (Lorient), Michael Frey (Antwerpen) und Éder Balanta (Brügge) zu tragen.

Von Dienstagabend an können die Clubs nur noch vereinslose Spieler verpflichten. Wechseln dürfen Profis dagegen noch in Länder, in denen das Transferfenster geöffnet ist. Dazu zählen unter anderem Portugal (bis 2. Februar), Österreich (6. Februar), die Türkei (8. Februar) und die Schweiz (15. Februar).

Deadline Day: Die wichtigsten Infos in der Übersicht

15:19 Uhr: Isco-Deal zu Union Berlin geplatzt

Es schien der nächste Paukenschlag im Aufstieg des 1. FC Union Berlin zu werden. Weltstar Isco sollte nach Köpenick wechseln. Doch im letzten Moment scheitert das Geschäft.

Statt des avisierten Transfer-Coups gibt es gegenseitige Vorwürfe: Ex-Real-Star Isco wechselt doch nicht zu Fußball-Bundesligist Union Berlin. „Wir hätten Isco gerne bei uns gesehen, aber wir haben unsere Grenzen. Diese wurden heute entgegen der vorherigen Vereinbarung überschritten, deshalb kommt der Transfer nicht zustande“, sagte Unions Geschäftsführer Oliver Ruhnert in einer Mitteilung des Clubs von Dienstagnachmittag. Die Berater-Agentur des 30-Jährigen, Gestifute, sah das Problem dagegen bei Union und teilte der „Bild“ mit: „Wir mussten im Verlauf der Gespräche feststellen, dass unser Verhandlungspartner nicht mehr bereit war, sich in dem ursprünglich besprochenen Rahmen zu bewegen.“

13:30 Uhr: Schalke leiht Balanta aus

Der FC Schalke 04 legt im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga personell ein weiteres Mal nach. Am Dienstag, dem letzten Tag der aktuellen Winter-Transferperiode, verpflichtete der Club auf Leihbasis den kolumbianischen Nationalspieler Éder Balanta. Der defensive Mittelfeldspieler kommt bis Saisonende vom belgischen Meister FC Brügge und ist der sechste Winter-Neuzugang, den die Schalker ausgeliehen haben.

Balanta, der 2019 vom FC Basel nach Brügge gewechselt war und dort noch einen Vertrag bis 2024 hat, stand für die Belgier in bislang 122 Spielen auf dem Platz. Dazu gehören auch sieben Einsätze in der Champions League.

13:20 Uhr: Tedesco verhandelt mit belgischem Fußballverband

Domenico Tedesco ist laut belgischen Medienberichten der Top-Kandidat für den Job als neuer Belgiens Fußball-Nationaltrainer. Demnach sollen die Gespräche über eine Verpflichtung des 37-Jährigen weit fortgeschritten sein. Der frühere Coach des FC Schalke 04 und von RB Leipzig verhandele bereits mit dem belgischen Verband über die Zusammensetzung seines Stabes. Sollten die Verhandlungen noch scheitern, wäre Peter Bosz der Plan B des Verbandes, hieß es am Dienstag weiter.

Die Verkündung des neuen Trainers der Red Devils soll aber erst auf der für Anfang Februar angesetzten Hauptversammlung erfolgen. Neuer Technischer Direktor soll laut Medien Frank Vercauteren (66) werden.

12:40 Uhr: Cancelo-Wechsel zum FC Bayern perfekt

Der Transfer des portugiesischen Nationalverteidigers João Cancelo zum FC Bayern München ist perfekt. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Dienstag mitteilte, wird der WM-Spieler von Manchester City bis zum Saisonende ausgeliehen. Zudem sicherten sich die Münchner einer Kaufoption. Laut Medienberichten soll diese bei rund 70 Millionen Euro liegen. Der Vertrag des 28-Jährigen beim englischen Meister läuft noch bis zum 30. Juni 2027. Cancelo ist gleich ein Kandidat für einen Einsatz für das Pokal-Achtelfinale beim FSV Mainz 05 am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD und Sky).

12:28 Uhr: BVB-Profi Hazard auf dem Weg nach Eindhoven

Thorgan Hazard wird Borussia Dortmund am letzten Tag des Transferfensters wohl noch verlassen. Der Angreifer soll bei der PSV Eindhoven ein halbes Jahr auf Leihbasis spielen, allerdings ohne Kaufoption. Das hatte zunächst Sport1 berichtet.

11:09 Uhr: Leihe bis Sommer: Frankfurt verpflichtet Max

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat kurz vor dem Ende der Transferperiode Linksverteidiger Philipp Max verpflichtet. Wie die Hessen mitteilten, wird der 29-Jährige zunächst bis Sommer von der PSV Eindhoven ausgeliehen, im Anschluss besitzt die Eintracht eine Kaufoption.

Der dreimalige Nationalspieler sei ein „erfahrener“ Verteidiger, „der uns für die zahlreichen anspruchsvollen Aufgaben in der Rückrunde noch variabler und flexibler macht“, sagte Sportvorstand Markus Krösche. Am Dienstag sollte Max erstmals am Mannschaftstraining des Europa-League-Siegers teilnehmen.

Der Olympia-Zweite von Rio hatte unter anderem zwischen 2015 und 2020 für den FC Augsburg in der Bundesliga gespielt. Vor zweieinhalb Jahren war er in die Niederlande nach Eindhoven gewechselt.

11 Uhr: Darmstadt holt Stürmer Stojilkovic

Zweitliga-Tabellenführer Darmstadt 98 hat seine Offensive für den Aufstiegskampf mit Filip Stojilkovic verstärkt. Der 23 Jahre alte Stürmer kommt vom Schweizer Erstligisten FC Sion und unterzeichnete bei den Lilien einen Vertrag bis Sommer 2027. Das teilte der Verein am Dienstag mit.

Stojilkovic, der beim FC Zürich und der TSG Hoffenheim ausgebildet wurde, bezeichnete Trainer Torsten Lieberknecht als „klassischen Stürmertyp, der unserem Kader zusätzliche Qualität verleiht“.

10:50 Uhr: Fürth leiht Petkov aus Augsburg

Fußball-Zweitligist Greuther Fürth hat sich am letzten Tag der Transferperiode noch einmal personell verstärkt. Wie der Verein am Dienstag bekannt gab, wechselt Stürmer Lukas Petkov vom FC Augsburg nach Fürth, die Vereine verständigten sich auf eine Leihe bis Sommer.

„Lukas ist ein torgefährlicher Mittelfeldspieler, der auch weiter vorne eingesetzt werden kann“, sagte Geschäftsführer Sport Rachid Azzouzi: „Er hat eine gute Dynamik mit und gegen den Ball, die gut zu unserer Spielweise passt“. In der Bundesliga kam der 22 Jahre alte Petkov in dieser Saison siebenmal zum Einsatz, hinzu kommt ein Spiel im DFB-Pokal.

08:59 Uhr: Flügelspieler Hein wechselt nicht zu Hertha

Flügelspieler Gauthier Hein wechselt Medienberichten zufolge nicht zum abstiegsgefährdeten Fußball-Bundesligisten Hertha BSC. Zwischen dem Club und dem 26-Jährigen sei es nicht zu einer Einigung gekommen, berichteten die „Bild“-Zeitung und Sport1 am Dienstag. Der Profi von AJ Auxerre soll bereits zum Medizincheck in Berlin gewesen sein.

Damit sind die Berliner um ihren neuen Sportdirektor Benjamin Weber kurz vor dem Ende der Transferperiode am Dienstag weiter auf der Suche nach Verstärkungen. Laut „Bild“ bemühen sich die Herthaner nun um den Flügelspieler Theo Bongonda vom FC Cádiz.

Hertha wurde auch Interesse an Maximilian Philipp nachgesagt. Der gebürtige Berliner wechselte stattdessen aber per Leihe vom VfL Wolfsburg zu Werder Bremen. Der marokkanische WM-Spieler Selim Amallah von Standard Lüttich soll offenbar einen Wechsel nach Spanien zu Real Valladolid bevorzugen.

Union Berlin vor Kracher-Einkauf: Spanien-Star Isco soll kommen

Montag, 30. Januar, 21:25 Uhr: Union Berlin steht vor einem spektakulären Transfer. Der ehemalige Real-Madrid-Star Isco soll nach Informationen von „Sky“ am Dienstag einen Vertrag bei den Köpenickern unterschreiben. Dieser soll bis 2024 Gültigkeit besitzen und eine Option für ein weiteres Jahr enthalten. Spekulationen über einen Wechsel des seit Ende Dezember vereinslosen Spaniers in die Fußball-Bundesliga gibt es seit einigen Tagen.

Ex-Schalke-Profi Kaan Ayhan wechselt zu Galatasaray

Montag, 30. Januar, 21:19 Uhr: Die Zeit in Italien ist beendet. Kaan Ayhan, gebürtiger Gelsenkirchener und Ex-Profi des FC Schalke 04, hat den Serie-A-Klub US Sassuolo verlassen und wird künftig in der Türkei für Galatasary Istanbul auflaufen. 400.000 Euro Leihgebühr lässt sich Galatasaray den Einsatz von Ayhan für den Rest der Rückrunde kosten, die Kaufpflicht beträgt 2,8 Millionen Euro. Mehr dazu lesen Sie hier.

Ex-Schalker McKennie wechselt nach Leeds

Montag, 30. Januar, 21:15 Uhr: Der frühere Schalker Bundesligaprofi Weston McKennie setzt seine Karriere bei Leeds United in der englischen Premier League fort. Am Montagabend gab Leeds die Leihe des US-Amerikaners bekannt. Der 24-Jährige kommt von Juventus Turin zunächst bis Saisonende nach England, anschließend hat Leeds die Option, den WM-Teilnehmer zu kaufen. McKennie war im September 2020 von Schalke nach Turin gewechselt. Mit dem italienischen Rekordmeister holte er den nationalen Pokal und den Superpokal. Bei Leeds trifft er nun auf den deutschen Innenverteidiger Robin Koch. Mehr dazu lesen Sie hier.

Hoffenheim holt Ex-Dortmunder Delaney

Montag, 30. Januar, 19:17 Uhr: Die TSG Hoffenheim hat sich bis zum Saisonende die Dienste des dänischen Nationalspielers Thomas Delaney gesichert. Die Kraichgauer leihen den 31 Jahre alten Mittelfeldspieler vom spanischen Erstligisten FC Sevilla aus. „Ich freue mich, wieder zurück in der Bundesliga zu sein“, sagte Delaney, der auch schon für Werder Bremen und Borussia Dortmund spielte.

