DAZN Shitstorm

Selten wird über ein Fußballspiel der italienischen Liga noch tagelang in Deutschland gesprochen. Die Partie zwischen Juventus Turin und der AS Roma ist so eine. Nicht wegen des Geschehens auf dem Platz. Eine entscheidende Rolle spielt dabei der übertragende Streamingdienst DAZN. Was war passiert?

In Merih Demiral und Cengiz Ünder standen zwei türkische Nationalspieler auf dem Platz. Beide hatten im Oktober während Länderspielen gemeinsam mit Teamkollegen den türkischen Militärgruß gezeigt. Die Uefa verwarnte daraufhin 16 Kicker. Im deutschen Amateurfußball ist die Aktion häufig kopiert worden und löste eine gesellschaftspolitische Debatte an der Basis aus. DAZN-Kommentator Carsten Fuß griff den Vorfall aus den Länderspielen während der italienischen Liga-Partie am Mikrofon auf und sagte: „Merih Demiral und Cengiz Ünder sind im Herbst vergangen Jahres mit diesem fragwürdigen, wenn nicht sogar idiotischem Gruß auffällig geworden.“

DAZN: Kunden fordern eine Entschuldigung

Seitdem echauffieren sich zahlreiche DAZN-Kunden türkischer Abstammung unter Facebook-Beiträgen. Sie fühlen sich durch die Aussagen des Kommentators in ihrer Ehre verletzt, drohen ihre Abos beim Streamingdienst zu kündigen und fordern eine öffentliche Entschuldigung des Anbieters. Manche wollen sogar, dass DAZN dem Mitarbeiter kündigt.

Auf Anfrage dieser Redaktion hat sich DAZN nun erstmals zu dem Fall geäußert: