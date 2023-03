Darts-Star Michael van Gerwen wieder auf Kurs

Liverpool Die UK Open endeten für Michael van Gerwen mit einer großen Enttäuschung - in der Premier League ist er derzeit nicht zu stoppen. Beim Titel in Liverpool setzt sich eine Serie fort.

Die bittere Finalniederlage gegen den ehemaligen Metzger Andrew Gilding hat Michael van Gerwen schnell abgehakt. Der derzeitige Darts-Dominator aus den Niederlanden holte sich in der prestigeträchtigen Premier League den nächsten Tagessieg.

Siege über den Waliser Jonny Clayton (6:2), den Schotten Peter Wright (6:1) und Englands Weltmeister Michael Smith (6:4) ließen van Gerwen auch in Liverpool jubeln. „Ich bin noch nicht da, wo ich sein möchte, aber ich gewinne Spiele und wenn man sich die Tabelle ansieht, kann man sich nicht beschweren“, sagte van Gerwen.

Mit 20 Punkten führt er die Premier-League-Tabelle klar vor Smith (12) und Englands Nathan Aspinall (11) an. Bei den UK Open am vergangenen Wochenende hatte „Mighty Mike“, wie van Gerwen genannt wird, im Finale noch sensationell eine Niederlage gegen Andrew Gilding hinnehmen müssen. Gilding - früherer Metzger - gewann das prestigeträchtige Turnier und sorgte damit für eine der größten Darts-Überraschungen der jüngeren Vergangenheit. Am 30. März macht die Premier League in Berlin Station.