Darts-WM Darts-Sensation Florian Hempel feiert Weihnachten in London

London. Was für ein Auftritt: Der deutsche Debütant Florian Hempel wirft bei der Darts-WM Mitfavorit Dimitri van den Bergh aus dem Turnier.

Paukenschlag im ehrwürdigen Alexandra Palace in London: Mit 3:1 rang der 31-jährige Wahl-Kölner Florian Hempel in Runde zwei der Darts-WM den Weltranglisten-Fünften Dimitri Van den Bergh nieder. Für den Darts-Quereinsteiger Hempel, einst Handball-Torwart des Zweitligisten Dessau-Roßlauer HV, geht es nun am 27. Dezember (16 Uhr, Sport1 und DAZN) mit dem Drittrundenduell gegen den Australier Raymond Smith weiter. Smith hatte überraschend Devon Petersen (Südafrika) mit 3:0 geschlagen.

Quereinsteiger Hempel machte kaum Fehler

"Das glaubt mir kein Mensch", sagte Hempel nach der Partie gegen den Belgier van den Bergh im Interview mit Sport 1. „Es ist absolut unglaublich. Ich habe mich auf der Bühne wohlgefühlt“, sagte der Neuling. „In die dritte WM-Runde zu kommen und dabei die Nummer fünf der Welt zu besiegen, ist ein großer Moment für mich.“

Sensation bei der Darts-WM: Der Kölner Florian Hempel warf den Weltranglisten-Fünften Dimitri van den Bergh aus dem Turnier. Foto: Getty

Wegen der strengen Quarantäneregeln über die Feiertage kann Hempel nicht nach Deutschland zurückreisen. „Ich werde an Weihnachten hier in London bleiben und mich auf mein nächstes Spiel vorbereiten", sagte Hempel. "Ich habe keine großen Pläne, aber es wird ein großartiges Weihnachtsfest.“

Angestachelt von der Atmosphäre im "Ally Pally" warf Hempel gegen den Mitfavoriten den zweitbesten Punktedurchschnitt, den ein deutscher Spieler je bei einer Darts-WM erzielte. 75 Prozent seiner Würfe in die Doppelfelder trafen ins Ziel.

Mitfavorit van den Bergh schlug zurück

Hempel, der zum Turnierauftakt Martin Schindler (Strausberg) im deutschen Duell ausgeschaltet hatte, holte sich den ersten Satz mit einem Durchschnitt von 106 Punkte, brachte es dabei schon auf drei "180er". Doch Mitfavorit van den Bergh, World-Matchplay-Champion 2020, schlug zurück und gewann den zweiten Durchgang 3:0.

Im dritten Satz spielte Hempel weiter auf hohem Niveau. Der Schlüsselmoment: Hempel konterte beim zwischenzeitlichen 1:1 in den Legs mit einem 104er-Finish. Er gewann den Satz und hielt auch im vierten Durchgang dem Druck van den Berghs Stand.

Clemens steigt als letzter Deutscher ins Turnier ein

Foto: dpa

Damit sind weiter zwei von vier Deutschen im Turnier - Hempel und Gabriel Clemens (Saarwellingen/38), der vor einem Jahr als erster Deutscher ins Achtelfinale einzog. Damals besiegte er den schottischen Titelverteidiger Peter Wright.

Am Donnerstagabend steigt Clemens als letzter deutscher Teilnehmer in das Turnier ein und trifft in der zweiten Runde auf den Waliser Lewy Williams.

