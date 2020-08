Corona: Ex-Schalke-Verteidiger Todibo positiv getestet

Barcelona. Der Ex-Schalker Jean-Claire Todibo vom FC Barcelona ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gab der Spieler bei Twitter bekannt.

Beim FC Barcelona, dem Viertelfinalgegner des deutschen Fußball-Rekordmeisters Bayern München, hat sich Jean-Clair Todibo mit dem Coronavirus infiziert. Der Abwehrspieler, der in der vergangenen Saison auf Leihbasis für Schalke 04 auflief, hat nach Klubangaben aber keinen Kontakt mit der Mannschaft gehabt, die am Donnerstag zum Finalturnier nach Lissabon reisen wird. Er sei einer von neun Spielern, die sich abseits des Champions-League-Kaders auf die neue Saison vorbereiten. Barca trifft am Freitag (21.00 Uhr/Sky) auf die Bayern.

Hola a todos, os informo que he dado positivo por covid-19, soy asintomático y me encuentro bien. Estoy en casa siguiendo el protocolo sanitario adecuado. Tengo muchas ganas de volver a los entrenamientos, pero ahora toca quedarse en casa hasta pasar el virus. 1/2 pic.twitter.com/6nqtlDf8ZZ — Jean-Clair Todibo (@jctodibo) August 12, 2020

Todibo war frei von Symptomen und hat sich in häusliche Quarantäne begeben. Der Verein hat den Fall nach eigenen Angaben schon den Gesundheitsbehörden gemeldet. Personen, die Kontakt mit dem Infizierten hatten, wurden bereits getestet. Todibo bestätigte den positiven Test am Abend auf seinem Twitter-Account. (sid)