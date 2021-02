Comeback-Coup: Van Barneveld gewinnt Darts-Turnier

Milton Keynes. Darts-Routinier Raymond van Barneveld hat sich mit einem komplett überraschenden Turniersieg auf der Profitour zurückgemeldet.

Der 53 Jahre alte Niederländer gewann völlig unerwartet das dritte Turnier der Players-Championship-Serie und feierte damit seinen ersten Ranglisten-Titel seit 2013. "Ich kann nicht erklären, wie glücklich ich bin. Vor einer Woche war ich noch ein Amateur, und nun gewinne ich so ein Turnier. Das ist es, was du schaffen kannst, wenn du an dich selbst glaubst", sagte "Barney", der auf dem Weg zum Titel unter anderem den englischen Ex-Weltmeister Rob Cross bezwang.

Im Finale schlug van Barneveld den Engländer Joe Cullen mit 8:6 und machte damit seinen Comeback-Coup perfekt. Der Niederländer hatte nach der WM 2019 noch seine Karriere beendet, weil er sich auf der Tour chancenlos gefühlt hatte. Nach gut einem Jahr Pause kehrte er zurück und erspielte sich in der hessischen Provinz eine Tour-Card, um wieder bei den großen Turnieren starten zu dürfen. Er habe sich selbst gefragt, ob er dieses Niveau noch einmal erreichen könne. "Ja, natürlich - wenn ich daran glaube. Nur darum geht es."

