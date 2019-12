Hat erneut den World Cup im Tischtennis gewonnen: Fan Zhendong aus China in Aktion.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Chinese Fan Zhendong gewinnt Tischtennis-World-Cup

Chengdu. Der Weltranglisten-Erste Fan Zhendong hat erneut den World Cup im Tischtennis gewonnen.

Einen Tag nach seinem Viertelfinal-Sieg gegen Timo Boll verteidigte der 22-Jährige seinen Titel in Chengdu durch einen 4:2-Endspiel-Erfolg gegen den erst 16 Jahre alten Japaner Tomokazu Harimoto. Der jüngste Finalist der World-Cup-Geschichte hatte zuvor im Halbfinale Weltmeister und Olympiasieger Ma Long aus China ausgeschaltet.

Der World Cup ist im Tischtennis der drittwichtigste Wettbewerb nach den Olympischen Spielen und einer WM. 2020 wird er in Düsseldorf stattfinden. Die Spieler qualifizieren sich über die kontinentalen Ranglisten-Turniere für dieses Prestigeevent. Die beiden deutschen Starter, Boll und Dimitrij Ovtcharov, waren in Chengdu jeweils im Viertelfinale mit 1:4 an Fan Zhendong und Ma Long gescheitert.