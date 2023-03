BVB-Profi Schlotterbeck und Havertz reisen vom DFB-Team ab

Essen. Nico Schlotterbeck und Kai Havertz stehen dem DFB-Team gegen Belgien nicht zur Verfügung. Beide reisten angeschlagen ab.

Kai Havertz und Nico Schlotterbeck stehen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im Länderspiel gegen Belgien am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) in Köln nicht zur Verfügung. Havertz verließ das Teamhotel in Frankfurt/Main am Tag nach dem Sieg gegen Peru in Mainz (2:0) mit einem grippalen Infekt, Schlotterbeck plagen Muskelprobleme im linken Oberschenkel.

Flick verzichtet auf Nachnominierung

Hansi Flick wird auf eine Nachnominierung verzichten. Allerdings muss der Bundestrainer, der noch 21 Spieler zur Verfügung hat, für die Begegnung gegen Belgien umplanen. „Wir wollen das Grundgerüst beibehalten“, hatte er nach dem Peru-Spiel noch gesagt. (sid)

