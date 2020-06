Bundesliga-Klubs hoffen auf Saisonstart vor Publikum

Frankfurt DFl-Chef Seifert macht Fans Mut: "Wir versuchen, dafür die Rahmenbedingungen zu schaffen." Einen konkreten Termin gibt es noch nicht.

Die Fußball-Bundesliga treibt Pläne für einen Start der nächsten Saison mit Fans in den Stadien voran. „Es ist nun mal der Wunsch, die Saison mit Zuschauern beginnen zu können. Wir versuchen, dafür die Rahmenbedingungen zu schaffen“, sagte Christian Seifert, Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga, am Montag in Frankfurt am Main. Einen konkreten Termin für den Beginn der neuen Spielzeit nannte der DFL-Chef nicht. „Da sind wir mittendrin. Es ist völlig klar, dass wir uns zwei Ziele stecken: Die neue Saison zu beginnen und die neue Saison zu beenden“, sagte Seifert.

Großveranstaltungen sind bis Ende Oktober verboten

Die aktuelle Saison in der Bundesliga und 2. Liga wird nach einer Zwangspause wegen der Coronavirus-Pandemie derzeit mit Geisterspielen ohne Zuschauer zu Ende geführt. Großveranstaltungen mit vielen Zuschauern sind nach den Vorgaben der Politik bis Ende Oktober verboten, Ausnahmen sind aber möglich.

Es gelte, sich dafür „die Vor-Ort-Situation anzuschauen“, sagte Seifert. „Wir führen in aller Ruhe und mit der nötigen Konsequenz die Gespräche. Die Clubs brauchen so schnell wie möglich Planungssicherheit“, fügte der 51-Jährige hinzu. (dpa)