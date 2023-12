Bochumer Profi: Zwischen Liga-Betrieb, Reisen und Olympia

Bochum Niklas Geske spielt für die Sparkassen Stars Bochum in der 2. Bundesliga Pro A. Doch den Traum von Olympia träumt er beim 3x3.

Wenn die Saison in der Pro A vorbei ist, haben die Zweitliga-Basketballer Zeit, sich zu erholen. Zeit, von der anstrengenden Saison etwas Abstand zu nehmen und zu regenerieren. Nicht allerdings Niklas Geske (29). Für den Point Guard der Sparkassen Stars Bochum beginnt die eine Saison, während die andere gerade endet: Als 3x3-Nationalspieler reist er um die Welt – als einzig aktiver 5-gegen-5-Profi. Mongolei, Frankreich, Kosovo, Estland, Wien, Polen, Rumänien, Puerto Rico und mehr. Die Reiseziele der vergangenen Jahre sind vielfältig.

Beim 3x3 tritt Niklas Geske (rechts) für das National-Team an. Foto: Fiba.com / Hagen

2019 wusste der heute 29-Jährige noch nicht viel über 3x3, als die Anfrage vom Verband kam, ob er sechs Wochen später mit der Nationalmannschaft nach Puerto Rico zur WM-Qualifikation reisen wolle. „Wie könnte ich dazu nein sagen?“, meint Geske und ergänzt: „Ich war völlig uninformiert. Ich hatte zwar mal davon gehört, aber noch nie ein Spiel gesehen oder selbst gespielt.“

In einem Trainingslager in Berlin lernte er die restlichen Spieler kennen, bevor es auf die erste große Reise ging. „Ich dachte schon, dass ich besser bin als die alle“, sagt er mit einem Augenzwinkern – und wurde schnell eines Besseren belehrt. „Man hat zwar einen relativ großen Transfer vom 5-gegen-5 zum 3x3, weil das Ziel des Spiels das gleiche ist. Aber es gibt doch entscheidende Unterschiede: Man muss mental schon sehr, sehr fix sein, um die Regeln ausnutzen zu können. Es ist physischer, der Boden ist oft uneben, was das Technische etwas aus dem Spiel nimmt.“ Während die meisten Spieler vor allem durch ihre Physis überzeugen, sieht Geske seinen Vorteil darin „in kurzer Zeit den eigenen Wurf kreieren zu können.“

Training am 3x3-Leistungsstützpunkt in Hannover

Nachdem sich vor zwei Jahren in Hannover der Leistungsstützpunkt der 3x3-Basketballer gebildet hat, fährt der gebürtige Dortmunder nach dem Ende der ProA-Saison jede Woche von Donnerstag bis Sonntag nach Niedersachsen, trainiert mit dem Team und spielt am Wochenende ein bis zwei Turniere.

Durch das Federation Ranking, in welchem das deutsche Team den sechsten Rang belegt, kann das Nationalteam Ende Mai an einem Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele in Paris teilnehmen. In Debrecen/Ungarn kämpfen 16 Teams um drei Plätze. „Eine schwierige Aufgabe, aber es muss das absolute Ziel sein, sich zu qualifizieren“, findet Geske. Bisher stehen Serbien, die USA und China als Teilnehmer fest. „Die Holländer sind gut, aber auch Österreich, Litauen, Lettland, Kanada und einige asiatische Teams“, sagt Geske und ergänzt: „Wir treten nicht als Favorit an, aber haben Außenseiterchancen.“

Niklas Geske: „Olympia wäre ein absoluter Traum“

Wie groß seine Chancen sind, auch im kommenden Jahr im Kader zu stehen, vermag der Bochumer Basketballer nicht sicher zu sagen: „Ich habe eine schwache WM gespielt, eine solide EM-Qualifikation und sehr, sehr gute European Games. Es ist nicht unrealistisch, dass ich dabei bin. Olympia wäre ein absoluter Traum.“

