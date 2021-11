BGH: DFB darf weiterhin Klubs wegen störender Fans bestrafen

Auf der Dortmunder Südtribüne brannten BVB-Fans am Mittwochabend vor dem Champions-League-Spiel gegen Ajax Amsterdam Pyrotechnik ab.

Karlsruhe. Der Bundesgerichtshof hat entschieden: Der DFB darf Vereine zur Kasse bitten, wenn Fans etwa Pyrotechnik zünden.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) darf Vereine weiterhin wegen des Verhaltens ihrer Anhänger und Zuschauer, wie etwa das Zünden von Pyrotechnik, mit Geldstrafen belegen. Durch die Praxis würden keine elementaren Grundsätze der Rechtsordnung verletzt, entschied der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe am Donnerstag. Die Strafen seien als reine Präventivmaßnahme zu bewerten, dies sei auch ohne Verschulden der Vereine zulässig. Geklagt hatte der Regionalligist FC Carl Zeiss Jena, der die Frage grundsätzlich klären lassen wollte - und nun auch in letzter Instanz unterlag. (Az. I ZB 54/20)

Die Rechts- und Verfahrensordnung des DFB sieht vor, dass für Zwischenfälle im Stadionbereich die Vereine haften. Jena, damals noch in der dritten Liga, soll für Störungen von zwei Heimspielen und einer Auswärtspartie im Jahr 2018 insgesamt knapp 25.000 Euro zahlen. Vor dem zuständigen Schiedsgericht war der Verein unterlegen. Mit der Entscheidung des BGH hat dieser Schiedsspruch nun Bestand.

„Wir müssen uns jetzt das Urteil ansehen und entscheiden, ob es wert ist, da noch mal das Bundesverfassungsgericht anzufragen“, sagte Chris Förster, der Geschäftsführer des Fußball-Regionalligisten, am Donnerstag. „Unsere Argumentation war ja, dass wir für etwas bestraft werden, wofür wir nichts können. Und jetzt hat der BGH erklärt, dass es keine Strafe ist, sondern präventiven Charakter hat.“

Kollektivstrafen sind seit Jahren im Streit mit DFB ein Politikum für organisierte Fans

Fan-Vertreter hatten die Entscheidung des Karlsruher Gerichts mit großem Interesse verfolgt, da es zu "weitreichenden Reformen der DFB-Sportgerichtsbarkeit" hätte führen können, wie das Fan-Bündnis "Unsere Kurve" zuvor in einer Stellungnahme mitteilte. Bei einem Urteil gegen den DFB und damit gegen eine verschuldensunabhängige Haftung der Vereine wäre für „Unsere Kurve“ „die Strafenlogik des DFB grundsätzlich von höchstrichterlicher Stelle in Frage gestellt. Denn ein Verbot von verschuldensunabhängigen Sanktionen würde auch Kollektivstrafen eine generelle Abfuhr erteilen.“

Kollektivstrafen sind etwa Spiele vor leeren Zuschauer-Blöcken, bei denen viele friedliche Fans für das Fehlverhalten einiger bestraft werden. In der organisierten Fanszene sind die Strafen im Streit mit dem DFB seit Jahren ein Politikum. (dpa mit fs)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport