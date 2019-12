Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zum dritten Mal: BG Göttingen holen US-Profi Ruoff

Göttingen. Basketball-Bundesligist BG Göttingen hat den US-Profi Alex Ruoff zurückgeholt. Der 33 Jahre alte Forward spielte bereits in den Jahren 2013 bis 2015 sowie in der Saison 2016/17 für die Niedersachsen.

In der vergangenen Saison war er für die Helsinki Seagulls in Finnland aktiv. Am Mittwoch unterschrieb Ruoff bei der BG einen Vertrag, der bis zum Ende dieser Spielzeit gültig ist. "Alex wird uns mehr Optionen geben, da er auf einer Vielzahl von Positionen spielen kann", sagte Göttingens Trainer Johan Roijakkers.