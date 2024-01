Wagner sieht größeren Respekt in NBA für Europas Basketball

Berlin Früher wurden europäische Basketballer in der NBA mitunter belächelt. Doch das hat sich laut Franz Wagner längst geändert. Nicht erst seit dem deutschen WM-Titel.

Unabhängig vom überraschenden WM-Triumph der deutschen Nationalmannschaft erkennt Weltmeister Franz Wagner einen gestiegenen Stellenwert des europäischen Basketballs in der NBA.

Dieser sei in Nordamerika „mittlerweile schon sehr hoch“, sagte der Profi von Orlando Magic im Interview der „Augsburger Allgemeine“. „Heutzutage sind drei der absoluten Topspieler in dieser Liga aus Europa“, ergänzte Wagner: „Wenn du da als junger Spieler neu dazukommst, wie es ja bei mir persönlich auch der Fall war, spürt man schon von Beginn an einen gewissen Respekt.“

Wirklich große Wellen habe der deutsche WM-Sieg in der NBA aber nicht geschlagen, berichtete Wagner. Er glaube „ehrlich gesagt nicht wirklich, dass die Amerikaner so genau wissen, was da bei der Weltmeisterschaft tatsächlich passiert“ sei. „Die machen vielmehr ihr eigenes Ding, schauen vielmehr auf die NBA und können daher beispielsweise auch behaupten, dass ihre besten Spieler bei der WM gar nicht dabei waren – was uns Deutschen letztlich aber auch völlig egal sein kann.“

Das deutsche WM-Märchen fühlt sich für den gebürtigen Berliner noch immer etwas unwirklich an. „Dass dann am Ende der Weltmeistertitel herausgesprungen ist, lässt sich mit Worten eigentlich kaum beschreiben“, sagte der 22-Jährige: „Ich denke daher, dass dieses Gefühl hinsichtlich dessen, was wir im Sommer 2023 erreicht haben, noch viele Jahre anhalten wird.“