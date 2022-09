Vor Bronze-Spiel: DBB-Team streicht letztes Training

Berlin. Die deutschen Basketballer haben bei der EM in Berlin ihre letzte Einheit vor dem Spiel um Platz drei gestrichen, teilte der Weltverband Fiba mit.

Weder Deutschland noch Gegner Polen nehmen vor dem Spiel um Platz drei am Sonntag (17.15 Uhr/RTL und Magentasport) ihre Trainingszeiten in der Arena am Ostbahnhof wahr. Am Spieltag wird in der Regel nur noch ein lockeres Wurftraining absolviert. Die beiden Finalisten Frankreich (ab 10.10 Uhr) und Spanien (ab 11.10 Uhr) haben sich für ein letztes Training vor dem Endspiel eingebucht.

