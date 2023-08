Taifun nähert sich: Organisatoren der Basketball-WM warnen

Okinawa Die Urlaubsinsel Okinawa ist häufig betroffen von Wetterextremen. Nun könnte ein Taifun auch die derzeit dort laufende Basketball-WM beeinträchtigen.

Die Organisatoren der Basketball-Weltmeisterschaft haben Verantwortliche und Medien vor einem Taifun gewarnt, der noch in dieser Woche auf die japanische Insel Okinawa treffen soll. „Unwetter dieser Art kommen in der Region häufig vor und die örtlichen Behörden sind auf solche Situationen bestens vorbereitet“, hieß es vom Weltverband Fiba in einer Mitteilung. Der Taifun dürfte an diesem Freitag in der Region Okinawa ankommen, hieß es.

Gemeinsam mit dem lokalen Organisationskomitee beobachte die Fiba „ständig die Entwicklung der Situation und ihre möglichen Auswirkungen auf die WM“. Man werde bei Bedarf regelmäßig Updates anbieten. Auch das deutsche Team um Kapitän Dennis Schröder bestreitet seine Spiele der WM-Vorrunde und Zwischenrunde in Okinawa und ist bis einschließlich Sonntag in Japan aktiv.

Erst Anfang August hatte der heftige Taifun „Khanun“ die Insel mit Sturmböen überzogen und mindestens zwei Menschen in den Tod gerissen. In rund 200.000 Haushalten in der Inselpräfektur Okinawa war zwischenzeitlich der Strom ausgefallen. Das sind etwa ein Drittel aller dortigen Haushalte. Das Mannschaftshotel aller Teams sowie die WM-Arena befinden sich im Südwesten der Urlaubsinsel, etwa eine halbe Stunde nördlich der Hauptstadt Naha.