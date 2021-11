Schoormann und Bleck vom Bundestrainer nachnominiert

Nürnberg. Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert hat Frankfurts Aufbauspieler Len Schoormann und Fabian Bleck von den Crailsheim Merlins für die Nationalmannschaft nachnominiert.

Das teilte der Deutsche Basketball Bund nach den Ausfällen von Kenneth Ogbe (Covid-19) und Philipp Herkenhoff (persönliche Gründe) am Montag auf Twitter mit. Die deutschen Basketball-Männer spielen am 25. November (19.00 Uhr) in der WM-Qualifikation in Nürnberg gegen Estland.

